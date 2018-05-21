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МОН разъясняет, как будет производиться разделение начальных классов на группы

Министерство образования и науки Украины подготовило разъяснение относительно разделения начальных классов на группы при изучении отдельных предметов в условиях полной или частичной интеграции различных образовательных отраслей, передает сайт МОН.

Деление классов на группы должно осуществляться независимо от того, как распределено между отдельными и интегрированными предметами время, отведенное на соответствующие образовательные отрасли. Об этом говорится в письме-разъяснении, которое направлено директорам школ, местным органам управления образованием и органам местного самоуправления.

Почасовое соотношение между образовательными отраслями по годам обучения и общее ежегодное количество часов по образовательным отраслям устанавливает базовый учебный план начального образования. Поэтому в процессе интеграции количество учебных часов, предусмотренных базовым учебным планом, изучение каждой образовательной области перераспределяется таким образом, что их суммарное значение не уменьшается. Это отражается в типичных образовательных программах, в образовательных программах учреждений общего среднего образования.

Чтобы урегулировать вопрос распределения учебных часов, МОН готовит сейчас изменения в приказ №128 от 20 февраля 2002 года. Его новая редакция обеспечит равные условия для всех участников образовательного процесса и учебных заведений, независимо от того, по какой образовательной программе они работают.