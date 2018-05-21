Сегодня 21 мая 2018 года, 14:55

Трех частных исполнителей решили не привлекать к дисциплинарной ответственности

Как сообщается на сайте Министерства юстиции Украины, Дисциплинарной комиссией частных исполнителей рассмотрено представление Минюста о привлечении частных исполнителей к дисциплинарной ответственности.

Известно, что 14 мая 2018 года было принято решение об удовлетворении представления Министерства о привлечении частного исполнителя Андрея Авторгова к дисциплинарной ответственности и применении дисциплинарного взыскания в виде прекращения деятельности частного исполнителя.

При этом представления Минюста о привлечении к дисциплинарной ответственности работающих в Киеве частных исполнителей Олега Милоцкого, Екатерины Шмидт и Светланы Билан отклонены. Дисциплинарной комиссией было и отказано в применении к указанным частным исполнителям дисциплинарных взысканий.