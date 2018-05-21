Сегодня 21 мая 2018 года, 14:55

Юрист из системы БПП защитил потребителей коммунальных услуг от претензий монополиста

Благодаря усилиям юриста системы бесплатной правовой помощи были отменены штрафы в жилищно-коммунальной сфере шести гражданам на общую сумму почти 100 тыс. грн. Об этом сообщается на сайте Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

«Использование недоучтенной электроэнергии влечет за собой ответственность. Вместе с тем бывают случаи, когда права потребителей нарушаются со стороны поставщиков коммунальных услуг. В Первый криворожский местный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи (БВПД) часто обращаются клиенты, которые жалуются на неправомерные штрафы, наложенные предприятиями-поставщиками коммунальных услуг», — описали проблему в Центре.

Как отметил директор КЦ Алексей Бонюк, знание гражданами своих прав часто дает возможность находить выход на первый взгляд из безвыходных ситуаций.

«Очень часто мы сталкиваемся с неправомерными действиями энергоснабжающих организаций, которые приходят и предъявляют необоснованные претензии по замене счетчиков или установлению за счет потребителей дополнительных опций, фактически взимая деньги с людей или начисляя по непонятным соображениям огромные штрафы.

Чаще всего такое случается из расчета, что никто не обжалует подобные действия. Но из опыта работы наших адвокатов мы можем привести как минимум шесть примеров, когда активная позиция и просто знание закона и процедур позволили сэкономить нашим клиентам около 100 тыс. грн», — рассказал Алексей Бонюк.

Речь идет о работе начальника отдела представительства Первого криворожского местного центра по предоставлению БВПД Владимира Шишова, который обнаружил и доказал немало случаев несоблюдения порядка составления актов о нарушениях, ненадлежащего уведомления потребителя о рассмотрении дела в суде, неправильного расчета недоучтенной электроэнергии, непричастности лица к жилью.

Учитывая актуальность проблемы, юристы Первого криворожского местного центра по предоставлению БВПД подготовили практические советы, которые помогут гражданам быть более осведомленными в случае общения с коммунальщиками. Соответствующая информация доступна по ссылке.