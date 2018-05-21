У судей, активно работающих в Совете судей Украины, появятся отдельные помощники

Совет судей Украины утвердил новое Положение о помощнике (помощниках) судьи. Члены Совета судей Украины утвердили его единогласно ввиду того, что каждый помощник судьи — это специалист, который обеспечивает исполнение судьей полномочий по осуществлению правосудия. Об этом сообщается на сайте Совета.
Отдельно в Положении прописано о должности помощника судьи-члена Совета судей Украины по вопросам, которые касаются исполнения судьей своих обязанностей как члена Совета судей Украины. Такой помощник подотчетен только судье, который является его непосредственным руководителем. «Помощник судьи-члена Совета судей Украины — это работник патронатной службы, обеспечивающей исполнение судьей — членом Совета судей Украины, избранным в установленном порядке съездом судей Украины, его обязанностей члена Совета судей Украины, а также полномочий по осуществлению им правосудия», — говорится в Положении.
Председатель Совета судей Украины обратил внимание на то, что претендовать на назначение помощника, судья, член Совета судей может только в том случае, когда он реально работает в данном органе самоуправления. «Судья, который систематически не появляется на заседаниях Совета, о помощнике даже пусть и не мечтает», — подчеркнул Олег Ткачук.
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