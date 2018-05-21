Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 21 мая 2018 года, 13:13

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Народный депутат подал в суд на АРМА по поводу ареста недвижимости Сергея и Юлии Левочкиных во Франции

21 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Вадима Рабиновича к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В административном иске в перечне третьих лиц указаны Сергей Левочкин и Юлия Левочкина.

Об этом сообщается на сайте ОАС г.Киева.

Истец просит суд признать незаконным бездействие Нацагентства, которое заключается в непринятии мер по идентификации, выслеживании, замораживании и аресту двух домовладений, расположенных в Сен-Жан-Кап-Ферра. Истец также просит суд обязать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, принять меры по замораживанию и аресту этих домовладений.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом