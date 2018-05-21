Народный депутат подал в суд на АРМА по поводу ареста недвижимости Сергея и Юлии Левочкиных во Франции

В Окружной административный суд города Киева поступил иск от народного депутата Вадима Рабиновича к Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. В административном иске в перечне третьих лиц указаны Сергей Левочкин и Юлия Левочкина.
Об этом сообщается на сайте ОАС г.Киева.
Истец просит суд признать незаконным бездействие Нацагентства, которое заключается в непринятии мер по идентификации, выслеживании, замораживании и аресту двух домовладений, расположенных в Сен-Жан-Кап-Ферра. Истец также просит суд обязать Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, принять меры по замораживанию и аресту этих домовладений.
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу.
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