Сегодня 21 мая 2018 года, 13:13

Одесса: представитель третьего лица пытался склонить судью к самоотводу, поговорив с ее матерью

Судья Киевского районного суда Одессы сообщает о вмешательстве в ее деятельность, передает пресс-центр судебной власти Украины.

Судья Киевского районного суда города Одессы Судья Любовь Калиниченко сообщила, что в производстве Киевского районного суда города Одессы находилось административное дело по иску к государственному регистратору — КП «Центр развития и инвестиций Васильковского района» юрдепартамента Одесского городского совета, третьи лица: ОСМД — объединение сособственников многоквартирного дома «Успенская 17», Одесский городской совет, Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета, о признании противоправным и отмене решения о государственной регистрации.

Представителем третьего лица — ОСМД «Успенская 17» в этом деле является гражданин, который, как сообщает судья, 16 мая 2018 года лично приехал по адресу места жительства матери судьи и озвучил предложение, чтобы судья взяла самоотвод.

Указанный гражданин также ссылался на то, что судья лично общается с участником судебного процесса, поскольку на доме, где проживает мать судьи, размещена информация, что этот дом находится под охраной ООО «ОЛИМП-ЮГ», которое, по его словам, принадлежит именно этому участнику судебного процесса. Гражданин также отметил, что в случае, если судья не заявит самоотвода по указанному делу, у нее «будут большие проблемы».

На этом основании мать судьи обратилась в полицию и вызвала патруль.

Судья считает, что указанные события повлекли ухудшение состояния здоровья ее матери, в связи с чем была вызвана скорая помощь.

Судья Киевского районного суда города Одессы г-жа Калиниченко считает указанные факты вмешательством в ее профессиональную деятельности и попыткой оказать давление на нее с целью препятствования в рассмотрении административного дела.

В соответствии со статьей 73 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.