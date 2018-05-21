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Киберполиция рассказала, какие санкции за нарушения в интернете нужны Украине

Киберполиция хочет имплементировать в украинское законодательство нормы международной Конвенции о кибербезопасности. Как передает сайт МВД, об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедиюк, рассказывая об инициированных подразделением изменениях законодательства в сфере обеспечения безопасности в киберпространстве.

Как рассказал Сергей Демедюк, первоочередные изменения коснутся обязанностей и правил для поставщиков контента. В частности, возложение обязанностей на провайдеров интернет-связи по хранению и логированию незаконных процессов, происходящих в сети. Предполагается, что хранение такой информации будет происходить по запросу правоохранительных органов и продлится до 90 суток.

«Мы планируем закрывать доступ к конкретно взятой информации. В изменениях к закону о телекоммуникациях мы как раз и определим, каким образом это нужно будет сделать», — отметил г-н Демедюк.

Он также добавил, что подобная система существует в США и многих странах Европы, среди которых Германия, Великобритания, Италия, Швейцария.

«Сама процедура блокировки — как временная или частичная, так и постоянная — должна существовать. Я не думаю, что кто-то будет против запрета на распространение детской порнографии, призывов к войне, терроризму, экстремизму и другим подобным вещам. Это будет вполне конкретный перечень преступлений, предусмотренных в европейской конвенции. Не более», — сообщил начальник Департамента киберполиции.

В то же время Сергей Демедюк отметил, что на сегодняшний день ответственность за совершение противоправных действий в сети интернет недостаточна и ее нужно усилить.

«Киберпреступники наносят колоссальные потери в любом государстве. Речь идет о миллиардных убытках. Поэтому условный срок до пяти лет и штраф за такие действия — абсолютно несправедливое наказание», — отметил он.

По словам начальника Департамента киберполиции, в Верховной Раде Украины уже зарегистрирован законопроект №8304, который должен усилить ответственность за киберпреступления. Предполагается, что после введения изменений ответственность за киберпреступления будет установлена в виде лишения свободы до восьми лет. Кроме того, запланировано увеличение размера штрафа за создание и распространение вредоносного программного обеспечения.