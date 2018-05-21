Сегодня 21 мая 2018 года, 11:30

МОН и Минэкономразвития распределили полномочия в сфере инноваций

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и министр образования и науки Лилия Гриневич подписали протокол о распределении полномочий в сфере инноваций и договорились о ключевых направлениях сотрудничества.

Согласно новым договоренностям, Минобразования будет формировать инновационную среду в учебных и научных заведениях, а Минэкономразвития обеспечит условия для коммерциализации изобретений. Об этом сообщается на сайте МЭРТ.

Так, МОН сосредоточится на том, чтобы создать условия для подготовки изобретателей и формировать инновационную среду в школах, вузах, научных учреждениях. Министерство также будет работать над созданием коммуникационных платформ для общения изобретателей и бизнеса, развитием менторских программ.

В то же время Минэкономразвития намерено создать условия для коммерциализации изобретений и инициатив в реальном секторе экономики.

«Нашей основной задачей является формирование политики, которая облегчит изобретателям поиск финансирования, а также предоставит помощь стартапам по коммерциализации их решений, развитию государственных и негосударственных программ поддержки. Со временем большинство новаторских идей должно воплощаться в реальные проекты, а не оставаться на полках лабораторий или исследовательских центров», – отметил Степан Кубив.

Он добавил, что для развития стартап-среды в Украине нужно широкое сотрудничество министерств и ведомств с бизнес-сообществом, усиление коммуникации с инвесторами и значительные изменения в действующее законодательство как на уровне законов, так и на уровне подзаконных нормативных актов.

«Впервые за все время совместной работы в сфере инноваций мы договорились, что МОН будет формировать приоритеты научной, научно-технической и инновационной деятельности с участием Минэкономразвития и на основе запросов бизнеса. Так, сейчас МОН уже начал работу над созданием Стратегии инновационного развития Украины, к которой мы привлекли более 100 стейкхолдеров. Актуальна также подготовка необходимых изменений в законодательство. Это прежде всего проекты законов «О поддержке инноваций» и «О трансфере технологий», – подчеркнула Лилия Гриневич.