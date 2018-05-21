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Немецкая правая партия обжалует в КС миграционную политику Ангелы Меркель

21 мая 2018 года Источник:Европейская правда

Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» подала в Конституционный суд жалобу на миграционную политику канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщает издание Zeit, передает «Европейская правда».

По словам юриста партии Штефана Бранднера, жалоба была подана в Конституционный суд еще 14 апреля с.г.

Партия считает, что при разработке миграционной политики правительство нарушило право Бундестага участвовать в решении вопроса.

Поэтому «Альтернатива для Германии» требует проверить решение Меркель об открытии для беженцев границы с Австрией, принятое в сентябре 2015 года.

«Эта жалоба может изменить мир, если мы выиграем», – сказал г-н Бранднер. По его словам, Меркель тогда должна немедленно уйти с должности.

Конституционный суд еще должен решить, будет ли открыто производство по жалобе.

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