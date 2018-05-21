Сегодня 21 мая 2018 года, 11:30

Стартовал проект по оказанию бесплатной правовой помощи осужденным, находящимся в колониях

В учреждениях исполнения наказаний стартовал совместный проект Министерства юстиции Украины и МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины» юридической помощи для осужденных и работников ГУИС Украины «Справедливость и правовая защита». Об этом сообщается на сайте Минюста.

«Львиная доля лиц, отбывающих наказание в наших учреждениях, не знают своих прав, а их незнание ведет к нарушению. Безусловно, свои права нужно отстаивать и защищать в соответствии с украинским законодательством. Сегодня активно работает система бесплатной правовой помощи, и мы будем ее развивать и для осужденных», – заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

Презентация совместной инициативы состоялась в Бучанской исправительной колонии №85, где лица, отбывающие наказание, впервые получили правовую помощь от правозащитников в рамках нового проекта.

«Сегодня мы предлагаем новый формат общения – создание Совета по правам человека в Бучанской колонии. В него будут входить и сотрудники, и осужденные, они смогут обсуждать любые вопросы, возникающие в колонии, в том числе и противоречивые, и их нужно обсуждать в присутствии представителей прокуроры. То есть все вопросы можно решать на месте и не нужно писать жалобы в инстанции. Это значительно ускорит процесс поиска компромисса», – отметил председатель правления МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины» Эдуард Багиров.

На первом этапе проекта будут участвовать пять адвокатов, предоставляющих бесплатные устные и письменные консультации по наиболее актуальным вопросам, которые волнуют осужденных и работников учреждения. К концу июня 2018 проект Министерства юстиции Украины и МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины» охватит все учреждения исполнения наказаний Киевской области.

«Задача Министерства юстиции – быть той основой, на которой чаша весов не будет склоняться ни в сторону осужденных, ни в сторону администрации. Мы за этим пристально следим и будем продолжать и в дальнейшем выполнять соответствующую работу по установлению справедливости. В некоторых учреждениях администрация перегибает палку, с этим мы тоже будем бороться», – добавил Денис Чернышов.

Начиная с июля, бесплатные услуги правозащитники будут предоставлять помощь в пределах Центрального межрегионального управления (Житомирская, Черкасская и Черниговская области). В августе проект охватит Западное межрегиональное управление (Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская и Тернопольская области), в сентябре – Южное межрегиональное управление (Одесская, Кировоградская, Николаевская и Херсонская области), в октябре – Юго-Восточное межрегиональное управление (Днепровская, Донецкая и Запорожская области), в ноябре – Северо-Восточное межрегиональное управление (Харьковская, Луганская, Полтавская и Сумская области), в декабре – Центрально-Западное межрегиональное управление (Винницкая, Хмельницкая и Черновицкая области).

«Совместно с правозащитниками и международными организациями мы разработали памятки для родственников осужденных и лиц, взятых под стражу, чтобы каждый имел возможность ознакомиться со своими законными правами и обязанностями. Подобные памятки уже в ближайшее время окажутся во всех учреждениях исполнения наказаний», – отметил и.о. начальника Администрации ГУИС Украины Александр Крикушенко.

До конца года во всех колониях Украины одновременно 18-го числа каждого месяца заслушивать осужденных и работников исправительной колонии будут адвокаты и правозащитники.