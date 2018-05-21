17 мая с.г. состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций для перевода на должность судей в другие суды того же или низшего уровня без конкурса судьям Высшего хозяйственного суда Украины.
Судьи ВХСУ рекомендованы в следующие суды:
– Инна Алеева – в Хозяйственный суд г.Киева;
– Татьяна Барицкая – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Елена Билошкап – в Апелляционный суд Киевской области;
– Светлана Владимиренко – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Иван Вовк – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;
– Борис Грек – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Надежда Губенко - в Киевский апелляционный хозяйственный суд; ;
– Мальвина Данилова – в Хозяйственный суд г.Киева;
– Алла Демидова – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;;
– Алексей Евсиков – в Киевский апелляционный хозяйственный суд; ;
– Лариса Иванова – в Хозяйственный суд г.Киева;
– Валерий Картере – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;
– Владимир Коваленко – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;
– Людмила Ковтонюк – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;
– Татьяна Козир – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Геннадий Коробенко – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Александр Короткевич – в Харьковский апелляционный хозяйственный суд;
– Виталий Корсак – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Геннадий Кравчук – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Ольга Кролевец – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Сергей Куровский – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;
– Михаил Малетич – во Львовский апелляционный хозяйственный суд;
– Сергей Могил – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Ирина Панова – во Львовский апелляционный хозяйственный суд;
– Игорь Плюшко – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;
– Владимир Полищук – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Елена Поляк – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Борис Поляков – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Ольга Попикова – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Александр Сибига – в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд;
– Ирина Ходаковская – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;
– Светлана Шевчук – в Хозяйственный суд г. Киева.
Вопрос перевода Артура Емельянова, Ирины Кондратовой, Жанны Корниловой, Валентина Палия, Елены Яценко отложен.
Как сообщается на сайте ВККС, продолжение рассмотрения вопроса относительно предоставления рекомендаций о переводе 10 судьям Высшего административного суда Украины и пяти судьям ВХСУ, а также 12 судьям Верховного Суда Украины и 26 судьям Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел состоится 31 мая 2018 года.
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