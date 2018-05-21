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ВККС рекомендовала перевести судей ВХСУ в другие суды

21 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Вопрос перевода Артура Емельянова, Ирины Кондратовой, Жанны Корниловой, Валентина Палия, Елены Яценко отложен Вопрос перевода Артура Емельянова, Ирины Кондратовой, Жанны Корниловой, Валентина Палия, Елены Яценко отложен

17 мая с.г. состоялось заседание Высшей квалификационной комиссии судей Украины по вопросу предоставления рекомендаций для перевода на должность судей в другие суды того же или низшего уровня без конкурса судьям Высшего хозяйственного суда Украины.

Судьи ВХСУ рекомендованы в следующие суды:

– Инна Алеева – в Хозяйственный суд г.Киева;

– Татьяна Барицкая – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Елена Билошкап – в Апелляционный суд Киевской области;

– Светлана Владимиренко – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Иван Вовк – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;

– Борис Грек – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Надежда Губенко - в Киевский апелляционный хозяйственный суд; ;

– Мальвина Данилова – в Хозяйственный суд г.Киева;

– Алла Демидова – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;;

– Алексей Евсиков – в Киевский апелляционный хозяйственный суд; ;

– Лариса Иванова – в Хозяйственный суд г.Киева;

– Валерий Картере – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;

– Владимир Коваленко – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;

– Людмила Ковтонюк – в Одесский апелляционный хозяйственный суд;

– Татьяна Козир – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Геннадий Коробенко – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Александр Короткевич – в Харьковский апелляционный хозяйственный суд;

– Виталий Корсак – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Геннадий Кравчук – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Ольга Кролевец – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Сергей Куровский – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;

– Михаил Малетич – во Львовский апелляционный хозяйственный суд;

– Сергей Могил – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Ирина Панова – во Львовский апелляционный хозяйственный суд;

– Игорь Плюшко – в Донецкий апелляционный хозяйственный суд;

– Владимир Полищук – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Елена Поляк – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Борис Поляков – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Ольга Попикова – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Александр Сибига – в Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд;

– Ирина Ходаковская – в Киевский апелляционный хозяйственный суд;

– Светлана Шевчук – в Хозяйственный суд г. Киева.

Вопрос перевода Артура Емельянова, Ирины Кондратовой, Жанны Корниловой, Валентина Палия, Елены Яценко отложен.

Как сообщается на сайте ВККС, продолжение рассмотрения вопроса относительно предоставления рекомендаций о переводе 10 судьям Высшего административного суда Украины и пяти судьям ВХСУ, а также 12 судьям Верховного Суда Украины и 26 судьям Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел состоится 31 мая 2018 года.

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