Сегодня 18 мая 2018 года, 20:15

Как правильно организовать коммуникацию с АМКУ: советы от Игоря Свечкаря, партнера ЮФ Asters

О коммуникации с АМКУ в контексте предупреждения нарушений конкурентного законодательства слушателям спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School рассказал Игорь Свечкарь, партнер ЮФ Asters.

Речь шла о коммуникации, инициированной именно компанией, а не АМКУ, которая предупреждает и предотвращает нарушения и осложнения. Лектор детализировал три основных показателя по форме коммуникации. Так, она может быть формальной или неформальной, письменной или устной (мы можем переписываться с АМКУ, участвовать в определенных мероприятиях или позвонить работнику Комитета с просьбой проконсультировать по определенному вопросу, поделиться своим видением ситуации или рассказать о практике АМКУ в конкретном случае). Процедуры коммуникации могут быть регламентированы (иметь законодательное регулирование или регулирование в подзаконных нормативно-правовых актах) или не регулироваться вовсе (проводиться в свободной форме).

Игорь Свечкарь назвал типичные виды коммуникаций с АМКУ. В их числе —получение comfort/no-actionletters, в которые входят рекомендационные разъяснения о квалификации действий и предварительные выводы, разрешительные процедуры (относительно концентрации или согласованных действий), исполнение обязательств (отчеты), выполнение рекомендаций и др.

Лектор объяснил, что существуют три типа рекомендационных разъяснений в зависимости от их предмета: рекомендации относительно согласованных действий, монополии и недобросовестной конкуренции. Нет одного документа, который бы регулировал издание всех разъяснений, они регламентируются различными нормативно-правовыми актами, которые к тому же иногда не соответствуют друг другу и могут по-разному трактоваться. Своеобразным недостатком является срок рассмотрения вопроса и выдачи рекомендации, составляющий месяц плюс 15 дней в конкретных случаях, ведь часто АМКУ не успевает сделать свой анализ из-за сложности вопросов, представленных к рассмотрению. Ответы в таких рекомендациях должны касаться того, являются ли, например, соответствующие согласованные действия проблемными. Но часто Комитет отвечает, что для выдачи рекомендации недостаточно информации. АМКУ не дает четкого ответа на вопрос, поскольку не хочет возлагать на себя дополнительную ответственность, не располагая достаточной информацией обо всех деталях и обстоятельствах.

Второй вид рекомендаций лектор назвал более формализованным. Предварительные выводы предоставляются в основном относительно согласованных действий или концентраций. АМКУ может установить необходимость разрешения, вероятность получения разрешения или, опять же, недостаточность информации.

В числе других видов коммуникации лектор назвал запросы, касающиеся разъяснений, комментариев, консультаций, участие в мероприятиях, в работе Общественного совета при АМКУ, комментарии к проектам нормативно-правовых актов, участие в опросах, запросы публично доступной информации, жалобы и заявления leniency.

Игорь Свечкарь резюмировал: коммуникация с АМКУ будет успешной, если она будет своевременной, предоставленной на соответствующем уровне (с точки зрения разъяснений АМКУ тоже есть внутренняя компетенция: компетенция председателя АМКУ, государственного уполномоченного или всего Комитета), конфиденциальной (если мы не требуем конфиденциальности для той информации, которую предоставляем, то АМКУ может ее использовать по собственному усмотрению при необходимости) и результативной (требуются задокументированные результаты или осуществление необходимых внутренних корпоративных действий).