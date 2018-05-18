Сегодня 18 мая 2018 года, 18:52

II форум по розыску активов: как работает IT-forensics и как реагировать на информационные угрозы

Завершающая дискуссия II форума по розыску активов была посвящена актуальным вопросам IT-forensics и кибербезопасности. Ее модерировал Сергей Паперник, руководитель практики банковского и финансового права и направления FinTech ЮФ Evris. Участие в обсуждении приняли Богдан Котов, начальник отдела управления выявления и розыска активов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Станислав Самойлов, и.о. заместителя начальника управления — начальник первого отдела управления информационных технологий и программирования Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, Владимир Фльонц, основатель ОО «Электронная демократия», Андрей Дмитренко, консультант Cioneer, и Максим Молошага, руководитель управления информационной безопасности АО «ПИРЕУС БАНК МКБ».

В фокусе внимания были инструменты и методы поиска digital-данных, а также базовые принципы защиты информации и оперативные меры реагирования на киберугрозы.

Богдан Котов, открывая дискуссию, рассказал, что представляет собой представляет IT-forensics (криминалистика компьютеров, мобильных устройств и т.д.), какие методы используются и какие этапы включает процесс. «Способов получения информации становится все больше, и количество источников, из которых эту информацию можно получить, также увеличивается», — резюмировал представитель АРМА.

В продолжение дискуссии Станислав Самойлов сосредоточился на вопросах легитимизации полученных данных и перспективах их дальнейшего использования в качестве доказательств. Как правило, мы получаем информацию на жестких носителях», — отметил представитель киберполиции. По его словам, работа ведется с копиями таких данных. Второй важный вопрос — достоверность данных: в случае с «бинарными следами» достоверность стремится к абсолюту. В то же время практика развивается таким образом, что практически в каждом случае инициируется проведение соответствующей экспертизы.

Максим Молошага рассказал об особенностях IT-безопасности в банковском секторе и специфике расследования возможных инцидентов. Он отметил, что используются как технические методы, так и интервьюирование сотрудников банка, которые могут быть причастны к инциденту. Г-н Молошага также прокомментировал особенности выявления фактов мошенничества с банковскими операциями.

Вторая часть дискуссии была посвящена вопросам «информационной гигиены». Владимир Фльонц прокомментировал некоторые аспекты обеспечения безопасности онлайн-голосований (их, в частности, используют АРМА и НАБУ). Г-н Фльонц поделился опытом разработки технического обеспечения соответствующих систем и принципов их работы — речь шла об открытости на уровне исходного кода и данных, с которыми работает система, а также максимально простой идентификации пользователей. При таком подходе достигается максимальная объективность — возможные манипуляции нивелируются большим количеством участников голосования. Владимир Фльонц также проанализировал возможности применения IT-решений в корпоративном секторе.

Практическими рецептами IT-безопасности поделился Андрей Дмитренко. Эксперт призвал максимально осторожно относиться к тому, какие сведения и где человек публикует. Также он акцентировал внимание на необходимости постоянного информирования и обучения персонала. «Если вы используете выносное оборудование — применяйте шифрование. Пользуйтесь двухуровневой идентификацией», — подчеркнул г-н Дмитренко. А в контексте деятельности бизнеса он дал ряд рекомендаций, как действовать в случае кибератаки.