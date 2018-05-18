Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 18:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

«HR-брендинг становится ключевым элементом успешной рекрутинговой кампании» — консультант и HR-эксперт Лариса Оныпко

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

«Юридические фирмы начинают активней работать со своим HR-брендом», — отмечает Лариса Оныпко, руководитель «Премии HR-бренд Украина», организатором которой является компания «HeadHunter Украина». По наблюдениям эксперта, в сфере юридического рекрутинга сохраняется очень высокий уровень конкуренции, при этом соискатели предъявляют достаточно высокие требования к работодателям, обращая повышенное внимание на имидж, репутацию работодателя и ценности компании. А сами юрфирмы наряду с активной конкуренцией за талантливую молодежь предъявляют достаточно конкретные требования к соискателям с опытом работы.

«Юрфирмы стремятся найти специалиста, в полной мере соответствующего определенному профайлу, имеющего опыт работы в конкретных компаниях и/или опыт сопровождения конкретных бизнес-кейсов. Оговариваются имидж соискателя на рынке, его портфолио, учитывается доверие клиентов. Партнерские вакансии могут закрываться в течение года-полутора», — комментирует г-жа Оныпко.

В топ-5 «Рейтинга работодателей Украины» 2017 года по версии «HeadHunter Украина» в сегменте юридических услуг вошли Arzinger, Asters, Sayenko Kharenko, «Василь Кисиль и Партнеры», «Ильяшев и Партнеры» (в алфавитном порядке). О преимуществах юрфирм — лучших работодателей, предпочтениях разных категорий соискателей и методах улучшения позиций бренда на кадровом рынке консультант и HR-эксперт Лариса Оныпко рассказала в интервью «Юридической практике» (№20 от 15 мая 2018 года).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом