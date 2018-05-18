Сегодня 18 мая 2018 года, 18:52

«HR-брендинг становится ключевым элементом успешной рекрутинговой кампании» — консультант и HR-эксперт Лариса Оныпко

«Юридические фирмы начинают активней работать со своим HR-брендом», — отмечает Лариса Оныпко, руководитель «Премии HR-бренд Украина», организатором которой является компания «HeadHunter Украина». По наблюдениям эксперта, в сфере юридического рекрутинга сохраняется очень высокий уровень конкуренции, при этом соискатели предъявляют достаточно высокие требования к работодателям, обращая повышенное внимание на имидж, репутацию работодателя и ценности компании. А сами юрфирмы наряду с активной конкуренцией за талантливую молодежь предъявляют достаточно конкретные требования к соискателям с опытом работы.

«Юрфирмы стремятся найти специалиста, в полной мере соответствующего определенному профайлу, имеющего опыт работы в конкретных компаниях и/или опыт сопровождения конкретных бизнес-кейсов. Оговариваются имидж соискателя на рынке, его портфолио, учитывается доверие клиентов. Партнерские вакансии могут закрываться в течение года-полутора», — комментирует г-жа Оныпко.

В топ-5 «Рейтинга работодателей Украины» 2017 года по версии «HeadHunter Украина» в сегменте юридических услуг вошли Arzinger, Asters, Sayenko Kharenko, «Василь Кисиль и Партнеры», «Ильяшев и Партнеры» (в алфавитном порядке). О преимуществах юрфирм — лучших работодателей, предпочтениях разных категорий соискателей и методах улучшения позиций бренда на кадровом рынке консультант и HR-эксперт Лариса Оныпко рассказала в интервью «Юридической практике» (№20 от 15 мая 2018 года).