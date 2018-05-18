Сегодня 18 мая 2018 года, 17:18

Лучшие мировые практики антимонопольного комплаенса представила Ольга Белякова, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Ольга Белякова, партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, и старший юрист CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Наталья Наконечная рассказали слушателям спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School о лучших мировых практиках антимонопольного комплаенса.

Ольга Белякова пояснила, что антимонопольные комплаенс-программы включают в себя внутреннюю политику компании, направленную на предотвращение нарушений в сфере антимонопольного законодательства, алгоритм действий компании и ее сотрудников при выявлении нарушений, а также санкции к работникам компании в случае нарушения правил или поощрение за их соблюдение.

На применение антимонопольных комплаенс-программ влияют такие критерии, как размер компании и сектор экономики. Так, антимонопольные комплаенс-программы для крупных компаний требуются практически всегда, а для компаний малого или среднего раз-мера необходимы именно в конкретном секторе экономики. Также значительное влияние на применение этого института оказывают планы дальнейшего развития компании.

Начинать работу над антимонопольной комплаенс-программой лекторы советуют с оценки антимонопольных рисков (необходимо провести мониторинг рынка, узнать, за что и в каком размере налагаются штрафы и т.д.), их следует структурировать и на основе этого начинать разработку антимонопольных комплаенс-программ. Это комплексная работа для всех: юристов, экономистов и других работников компании. Лучше всего структурировать все таким образом, чтобы каждый работник компании понимал, что можно и чего нельзя делать для предотвращения антимонопольных нарушений.

Наталья Наконечная назвала четыре основных принципа эффективности антимоно-польной комплаенс-программы, позволяющих своевременно квалифицировать вероятность антимонопольного нарушения. К ним относятся простота, адекватные ресурсы, которые привлекаются, ключевые работники и эффективный контроль над реализацией комплаенс-программы на практике.

Что касается применения антимонопольных комплаенс-программ в мировых реалиях, то лекторы отметили следующее: в США, Великобритании, Канаде и ряде других стран ан-тимонопольные органы четко признали, что будут принимать во внимание наличие антимо-нопольных программ при определении штрафов за антимонопольные нарушения. А вот в таких странах, как Германия и Франция, антимонопольная комплаенс-программа не даст эффекта, если имело место нарушение, а меры по ее введению не исключают факта правона-рушения.

Завершилось выступление представителей CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang решением двух интересных кейсов, в одном из которых слушатели спецкурса должны были представить себя в команде FMCG компании, ответственной за разработку антимонопольной комплаенс-программы, а во втором — будучи работниками украинского подразделения high-tech product компании, главный офис которой находится в США, продумать шаги по имплементации комплаенс-программы, принятой головным офисом.