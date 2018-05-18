Сегодня 18 мая 2018 года, 17:17

II форум по розыску активов: эксперты рассказали о юридическом сопровождении forensics

Продолжается II форум по розыску активов. В ходе сессии, посященной роли forensics в процессе розыска активов, выступил Сергей Смирнов, советник ЮФ Sayenko Kharenko. Он сосредоточился на нюансах проведения трансграничных расследований. Отметив, что подходы к мошенничеству в Украине и за рубежом несколько отличаются, г-н Смирнов также обратил внимание на влияние современных технологий, позволяющих мошенникам перемещать доходы от своей деятельности, что усложняет расследование. Далее спикер прокомментировал некоторые законодательные, культурные, ментальные отличия, которые необходимо учитывать при проведении трансграничных расследований. А в продолжение своего выступления привел case study: расследование мошенничества при бронировании авиабилетов. При небольшой сумме одного эпизода за четыре года был нанесен ущерб в размере 2,5 млн долларов США.

Далее с докладом «Юридическое сопровождение forensics» выступил юрист ЮФ AVELLUM Андрей Фортуненко. Он отметил, что в команду, проводящую forensic, как правило, входят представители менеджмента, службы безопасности, IT- и HR-специалисты, инхаус-юристы, а также внешние юридические советники, как локальные, так и представляющие другие юрисдикции. Функции юридического советника при этом сводятся к обеспечению конфиденциальности расследования (для этого зачастую используется институт адвокатской тайны), сбору информации, взаимодействию с правоохранительными органами и сопровождению вопросов обработки персональных данных и доступа к корреспонденции сотрудников. Г-н Фортуненко рассказал, какими инструментами в контексте forensics могут воспользоваться адвокаты в Украине и за рубежом. Юрист AVELLUM также прокомментировал возможности использования отчета forensic-эксперта в Украине и последствия возможных нарушений в ходе проведения forensic-расследований.