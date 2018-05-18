Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 17:17

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

II форум по розыску активов: эксперты рассказали о юридическом сопровождении forensics

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Продолжается II форум по розыску активов. В ходе сессии, посященной роли forensics в процессе розыска активов, выступил Сергей Смирнов, советник ЮФ Sayenko Kharenko. Он сосредоточился на нюансах проведения трансграничных расследований. Отметив, что подходы к мошенничеству в Украине и за рубежом несколько отличаются, г-н Смирнов также обратил внимание на влияние современных технологий, позволяющих мошенникам перемещать доходы от своей деятельности, что усложняет расследование. Далее спикер прокомментировал некоторые законодательные, культурные, ментальные отличия, которые необходимо учитывать при проведении трансграничных расследований. А в продолжение своего выступления привел case study: расследование мошенничества при бронировании авиабилетов. При небольшой сумме одного эпизода за четыре года был нанесен ущерб в размере 2,5 млн долларов США.

Далее с докладом «Юридическое сопровождение forensics» выступил юрист ЮФ AVELLUM Андрей Фортуненко. Он отметил, что в команду, проводящую forensic, как правило, входят представители менеджмента, службы безопасности, IT- и HR-специалисты, инхаус-юристы, а также внешние юридические советники, как локальные, так и представляющие другие юрисдикции. Функции юридического советника при этом сводятся к обеспечению конфиденциальности расследования (для этого зачастую используется институт адвокатской тайны), сбору информации, взаимодействию с правоохранительными органами и сопровождению вопросов обработки персональных данных и доступа к корреспонденции сотрудников. Г-н Фортуненко рассказал, какими инструментами в контексте forensics могут воспользоваться адвокаты в Украине и за рубежом. Юрист AVELLUM также прокомментировал возможности использования отчета forensic-эксперта в Украине и последствия возможных нарушений в ходе проведения forensic-расследований.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом