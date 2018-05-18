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Сегодня 18 мая 2018 года, 18:52

ВККС обнародовала программу экзамена для квалифоценивания кандидатов в IP-суд

С целью обеспечения проведения экзамена в пределах квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности 17 мая 2018 года Комиссией утверждена соответствующая программа экзамена и таксономическая характеристика.

Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

С текстом программы экзамена и таксономической характеристики можно ознакомиться по ссылкам:

- Программа экзамена для квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности;

- Таксономическая характеристика анонимного письменного тестирования во время квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.