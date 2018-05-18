Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 18:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВККС обнародовала программу экзамена для квалифоценивания кандидатов в IP-суд

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

С целью обеспечения проведения экзамена в пределах квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности 17 мая 2018 года Комиссией утверждена соответствующая программа экзамена и таксономическая характеристика.

Об этом сообщается на сайте Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

С текстом программы экзамена и таксономической характеристики можно ознакомиться по ссылкам:

- Программа экзамена для квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности;

- Таксономическая характеристика анонимного письменного тестирования во время квалификационного оценивания судей и кандидатов на должность судьи Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом