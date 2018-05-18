Сегодня 18 мая 2018 года, 17:18

«ФГВФЛ стал идеальным клиентом для юристов», — считает Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS

На Форуме обсуждалось, как юристы могут помочь Фонду при проведении корпоративных расследований

II форум по розыску активов продолжает работу. Какая роль отведена forensics в процессе розыска активов, участникам рассказали начальник отдела судебного сопровождения особо важных дел Фонда гарантирования вкладов физических лиц Дмитрий Костюков, партнер ЮК VB PARTNERS Денис Бугай, советник ЮФ Sayenko Kharenko Сергей Смирнов, юрист ЮФ AVELLUM Андрей Фортуненко. Модератором выступил Игорь Линник, старший партнер Gryphon Group.

Выступление Дмитрия Костюкова было посвящено особенностям forensic-аудита в банковском секторе. Одной из ключевых целей в контексте неплатежеспособных банков докладчик назвал определение лиц, получивших финансовую выгоду. «Анализируется структура как бизнес-направлений, так и акционеров и связанных лиц», — сказал спикер, отметив при этом, что перечень таких лиц является предметом отдельной дискуссии. Очень важным элементом анализа выступает кредитная история неплатежеспособного банка — кому выдавались кредиты, под какое обеспечение.

По словам г-на Костюкова, проведение forensic-аудита — достаточно дорогостоящий процесс, не всегда оправданный в отношении некоторых обанкротившихся банков. Но там, где это действительного необходимо, ФГВФЛ готов доводить расследования до логичного завершения и возврата выведенных активов.

«Фонд стал идеальным клиентом», — прокомментировал Денис Бугай, уточнив, что речь идет не только об аккредитованных юрфирмах, но и юристах, защищающих контрагентов. Выступление г-на Бугая было посвящено анализу доказательственной силы сведений, полученных в результате forensic. Он привел примеры дел по расследованию корпоративных мошенничеств, детально остановившись на алгоритмах расследования и фиксирования доказательств. Первый кейс касался хищений в производственном цехе, второй — завышения объема работ по логистике, третий – расследования мошенничества контрагента, четвертый — противодействия мошенничеству при проведении тендеров. Залогом успеха спикер при этом назвал надлежащее оформление собранных сведений и формирование доказательственной базы. Денис Бугай, в частности, рекомендовал использовать адвокатские расследования как формат доказательства.