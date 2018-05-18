Председателем Совета общественного контроля при ГБР стал адвокат Максим Болдин

17 мая 2018 года состоялось первое заседание Совета общественного контроля при Государственном бюро расследований. В ходе заседания председателем Совета общественного контроля ГБР избран адвокат Максим Болдин. Его заместителем стал Ростислав Дмитрусь, секретарем Совета – адвокат Надежда Коринна.
Об этом сообщается на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.
Кроме того, Совет избрал трех представителей – Наталью Мамченко и адвокатов Александра Вольвак и Ярослава Романенко в состав дисциплинарной комиссии при ГБР с последующим внесением директором представления для включения в состав комиссии. Всего дисциплинарная комиссия будет состоять из пяти человек.
Совет общественного контроля создал рабочую группу, которая будет работать над регламентом самого Совета и совершенствованием законодательства о ГБР. Кроме того, в ближайшее время Совет определится с кандидатурой спикера и стратегией взаимодействия с медиа.
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