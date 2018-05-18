Сегодня 18 мая 2018 года, 17:18

Американские СМИ сообщают детали финансового скандала, связанного с юристом Дональда Трампа

Майкл Коэн, юрист президента США Дональда Трампа, получал перечисления на сумму свыше 4 млн долларов США в пользу своей компании-оболочки. Значительная часть этих денег поступала из иностранных источников. О данном скандале пишет американская пресса, сообщает «Радио Свобода».

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах изданию The New Yorker. Банк прислал три отчета о подозрительной деятельности с использованием этой компании-оболочки в отдел уголовных преступлений Министерства финансов США, сообщил правоохранитель.

«Значительная часть» перечислений в пользу компании Коэна «поступила от иностранных организаций», – сообщили банкиры.

Это включало 150 тыс. долларов США выплаты от южнокорейской компании, в отношении которой, по сообщению газеты The Washington Post, ведет расследование ФБР США. Переводчик компании Korea Aerospace Industries (KAI) сказал The Washington Post, что компания платила Коэну за юридические советы о бухгалтерских процедурах в США.

KAI имеет партнерство с американской оборонной компанией Lockheed Martin и стремится получить контракт на поставку самолетов ВВС США на 16 млн долларов США.

Также г-н Коэн, по сообщениям, просил средства в катарского инвестора в ходе встречи в офисном здании Trump Tower во время переходного периода после президентских выборов.

Ахмед аль-Румайхи, председатель катарского инвестиционного фонда объемом в 100 млрд долларов США, заявил изданию The Intercept, что он спросил Коэна о том, какие проекты фонд готов поддержать в 2016 году. Однако Коэн попросил выплату в 1 млн долларов США, утверждает аль-Румайхи.

Поступает также информация о том, что Майкл Коэн все еще работает над соглашением о строительстве офисного здания Trump Tower в Москве вопреки своим заявлениям в рамках расследования Конгресса, когда он утверждал, что он прекратил работу над проектом в январе 2016 года.