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Сегодня 18 мая 2018 года, 17:17

Николай Хавронюк возглавил Научно-консультативный совет при ГБР

Доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк возглавил Научно-консультативный совет при Государственном бюро расследований. Такое решение приняли члены Совета во время первого заседания, которое состоялось 16 мая с.г. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров Украины.

Заместителем председателя Совета избран к.ю.н. Николай Сирый, секретарем — к.ю.н. Наталья Наулик.

Николай Хавронюк обозначил основные направления работы Совета: анализ действующего законодательства и наработка необходимых изменений, подготовка предложений для решения проблемных вопросов при формировании и работы ГБР, коммуникация с международным организациями и другие.

Во время заседания был согласован план работы Научно-консультативного совета на 2018 год.

В свою очередь заместитель председателя Совета Николай Сирый предложил провести с представителями других правоохранительных органов обсуждение вопроса изменения их полномочий с началом работы Государственного бюро расследований.