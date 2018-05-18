Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 17:17

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Николай Хавронюк возглавил Научно-консультативный совет при ГБР

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Доктор юридических наук, профессор Николай Хавронюк возглавил Научно-консультативный совет при Государственном бюро расследований. Такое решение приняли члены Совета во время первого заседания, которое состоялось 16 мая с.г. Об этом сообщает сайт Кабинета Министров Украины.

Заместителем председателя Совета избран к.ю.н. Николай Сирый, секретарем — к.ю.н. Наталья Наулик.

Николай Хавронюк обозначил основные направления работы Совета: анализ действующего законодательства и наработка необходимых изменений, подготовка предложений для решения проблемных вопросов при формировании и работы ГБР, коммуникация с международным организациями и другие.

Во время заседания был согласован план работы Научно-консультативного совета на 2018 год.

В свою очередь заместитель председателя Совета Николай Сирый предложил провести с представителями других правоохранительных органов обсуждение вопроса изменения их полномочий с началом работы Государственного бюро расследований.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом