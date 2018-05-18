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«Мы конкурируем честно» — спикер LHS Ольга Лукьянова

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Антимонопольный комплаенс в FMCG — тема одной из сегодняшних лекций LHS, которую представила начальник юридического отдела, комплаенс-офицер группы компаний «Henkel в Украине» Ольга Лукьянова.

Лектор обратила внимание, что во многих международных корпорациях введена система управления комплаенс — Compliance Management System (CMS). Основой CMS является Кодекс корпоративного поведения. Как подчеркнула г-жа Лукьянова, отсутствие в международных компаниях этого кодекса — это как минимум дурной тон. Особое внимание CMS уделяет антимонопольному комплаенсу.

Антимонопольный комплаенс — это фактически упрощенная инструкция для сотрудников, так как система мер детализирована. В документе в понятной форме изложены последствия нарушения антимонопольного законодательства, политика лояльности, перечислены запрещенные и разрешенные соглашения с конкурентами, клиентами, говорится о злоупотреблении доминирующим положением на рынке.

Ольга Лукьянова также рассказала о зонах риска антимонопольного комплаенса, связанных с честной конкуренцией, лидерством и соблюдением антимонопольного законодательства.

Чтобы не потерять репутацию, необходимо соблюдать антимонопольные требования, подчеркнула лектор, приведя в пример компанию Google, которая брала деньги за то, что ставила чью-то рекламу в верхних строках результатов поиска.

Ольга Лукьянова отметила, что антимонопольный комплаенс работает в трех направлениях: профилактика, мониторинг и реагирование.

Профилактические меры включают в себя проведение интерактивных тренингов и видеотренингов. Этот курс направлен на обучение людей с целью снижения количества преступлений, подчеркнула спикер.

Лектор указала, что кроме профилактики необходим и мониторинг. Прежде всего он касается контроля внутренней и внешней корреспонденции. «Следует обучить сотрудников правильному составлению документов, желательно по правилу The New York Times: при подготовке того или иного документа нужно представить, что завтра письмо, написанное вами, окажется на первой странице газеты The New York Times», — рассказала лектор. Также необходимо проводить имитацию проверок контролирующими органами, регулярные внутренние комплаенс-аудиты, вести работу с внешними юристами над улучшением комплаенс-системы, в том числе антимонопольной программы.

И третье направление — реагирование — включает в себя проведение внутренних расследований, работу с нарушителями, разработку новых процедур, применение мер взыскания к нарушителям.

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