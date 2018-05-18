Сегодня 18 мая 2018 года, 15:35

«Трофейные активы» могут принести больше пользы, поскольку слишком дороги оппоненту, уверен Николай Лихачев, партнер Spenser & Kauffmann

«Трансграничный розыск активов» — тема второй сессии II форума по розыску активов, модератором которой выступил Валентин Загария, управляющий партнер Spenser & Kauffmann.

О влиянии судебных процессов и уголовного преследования в Украине на розыск активов за рубежом рассказал Филипп Пронин, начальник управления выявления и розыска активов Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Спикер отметил, что сегодня правоохранительные органы заинтересованы в сотрудничестве с АРМА, что подтверждается в том числе предоставлением материалов по досудебным расследованиям.

Г-н Пронин озвучил и статистические данные работы Агентства. Так, сегодня в АРМА поступило более 300 обращений, из них две трети — от Генеральной прокуратуры Украины и областных прокуратур. По словам докладчика, активизировалось сотрудничество и НАБУ. Агентство стали привлекать и к резонансным делам.

«В рамках дел мы смогли предоставить информацию относительно 3 тыс. субъектов, в том числе нерезидентов», — сообщил спикер.

Также он предоставил алгоритм действий по поиску активов. В контексте трансграничных расследований Филипп Пронин отметил, что у АРМА нет обязательств работать только с одной организацией. Сегодня Агентство пытается наладить отношения через офицеров связи посольств в Украине.

«Мы планируем, что количество запросов к концу года увеличится до тысячи, и дела, поступившие в начале года, завершатся наложением ареста», — резюмировал спикер.

В свою очередь Николай Лихачев, партнер, руководитель практики банковского и финансового права Spenser & Kauffmann, представил практические примеры эффективности asset tracing. Рассказывая о плюсах и минусах выбора между привлечением местных юридических фирм и иностранных партнеров, он акцентировал внимание на очень высоких почасовых ставках. Более того, по словам спикера, сегодня работать с местными юридическими фирмами стало намного эффективнее.

В первую очередь для эффективности asset tracing необходимо вовремя признать проблему, а в последующем найти фирму, которая имеет консорциум с иностранными детективами. Немаловажным аспектом этом контексте является обмен информацией.

Докладчик также назвал активы, на которые необходимо обращать внимание. Первая категория — это так называемые трофейные активы: яхты, особняки, самолеты, украшения. «Это активы с реальной рыночной стоимостью, которые в будущем могут быть заморожены, а потом реализованы с целью погашения задолженности перед кредитором. Эти активы очень дороги оппоненту, и их арест, например, намного эффективней, чем замораживание счета», — пояснил г-н Лихачев.

Следующая категория — нефизические активы. К ним, как правило, относятся права интеллектуальной собственности, ноу-хау, финансовые инструменты, страховые полисы.

И последняя категория — «планируемые» активы, то есть те, которые еще не существуют, но и являются основой для бизнеса противника. Это могут быть будущие роялти, планируемые платежи, грузы в пути, задолженности.

О тенденциях отслеживания активов рассказал участникам Ли Уильямсон, управляющий директор K2 Intelligence (Великобритания). «Как вам известно, отследить активы — это очень затратный процесс с точки зрения как временного ресурса, так и финансового», — напомнил спикер.

Кроме того, в последнее время все больше практикуется выплата гонорара в виде процентов от найденных активов, но при этом все понимают, что нет никаких гарантий найти эти активы.

Говоря о методах расследований, выступающий отметил, что люди по-прежнему являются основным ресурсом получения необходимой информации. С другой стороны, возрастает влияние социальных сетей, которые зачастую могут дать больше информации, чем люди. Кроме того, развивается и программное обеспечение, позволяющее получить доступ к большему количеству информации.

Завершилась сессия докладом Стивена Филлипсона, старшего партнера PCB Litigation (Великобритания), о возможностях английских судов в процессе поиска и возврата активов. Спикер акцентировал внимание на раскрытии информации лицами и приказах о неразглашении информации. В частности, это может быть обязательство предоставить полную информацию и раскрыть личность правонарушителя в том случае, когда человек (например, финансовый консультант или банкир) не по своей вине оказался замешан в деликтных действиях других и таким образом способствовал правонарушению. Кроме того, это могут быть приказы о банковском трасте.