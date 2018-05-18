Сегодня 18 мая 2018 года, 13:52

LHS: о том, как выявить и предотвратить антимонопольные риски, рассказала Лана Синичкина

Партнер AO Arzinger Лана Cиничкина в рамках спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School выступила с лекцией «Антимонопольные риски бизнеса: как выявить и предотвратить». Выявление и предотвращение антимонопольных рисков называется антимонопольным комплаенсом. Комплаенс — это система мероприятий по внутреннему контролю, которая добровольно вводится компанией с целью недопущения нарушения законодательства. Антимонопольный комплаенс представляет собой недопущение нарушений в сфере законодательства о защите экономической конкуренции. «Комплаенс — это не всегда соответствие юридическим нормам, это что-то больше», — отметила лектор.

Лана Синичкина раскрыла функции комплаенса, среди которых — создание правил, помощь в их интерпретации, аудит, а также адаптация правил к новым условиям.

Спикер также сообщила о преимуществах антимонопольного комплаенса с точки зрения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) и государства: «Это уменьшение нагрузки на антимонопольные органы, что очень важно, так как антимонопольный комитет перегружен расследованиями, — подчеркнула она. — Есть также преимущества и с точки зрения бизнеса — принятие быстрых и безопасных бизнес-решений, избежание имиджевых рисков».

Политика комплаенса, по словам г-жи Синичкиной, должна характеризоваться простотой изложения и доступностью, должна иметь единые стандарты, а также предусматривать ответственность за ее несоблюдение.

Лектор обратила внимание слушателей, что введение внутренней программы антимонопольного комплаенса может помочь избежать штрафов АМКУ. Также можно обратиться в АМКУ за рекомендациями и разъяснениями, но нужно быть готовым к тому, что антимонопольные органы будут проводить «мини-расследование». Есть и третий путь, который предусматривает возможность освобождения от ответственности в рамках программы «Leniency». Эта программа подразумевает освобождение от ответственности, если лицо раньше других участников картеля добровольно обратилось в АМКУ (кроме инициатора). Подробнее с указанной программой можно ознакомиться в законопроекте №6746.