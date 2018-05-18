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Форум: инвестиции в судебные процессы по возврату активов — один из последних трендов на рынке

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Продолжил панельную дискуссию II форума по розыску активов Кирилл Фесик, управляющий партнер АО MITRAX. В частности, он отметил, что в контексте возврата активов в первую очередь необходимо установить связь между преступлением и имуществом.

«Первая задача — установить перечень лиц, причастных к преступлению. Как правило, это всегда организованная группа лиц. Далее, чтобы продолжать работу с видами доказательств, которые мы считаем основными, перед началом расследования необходимо получить целостную картину событий непосредственно от участников группы или подставных лиц», — представил алгоритм действий г-н Фесик.

Кроме того, по его словам, для эффективного возврата средств необходимо задействовать ряд элементов: официальные данные об имуществе, которое необходимо заблокировать, доказательства, подтверждающие связь между имуществом и преступлением. И самым важным элементом в этом контексте является работа АРМА с международными институциями. «Всем сегодня интересно увидеть первые приговоры по возвращению активов», — резюмировал он.

В свою очередь Денис Бугай, модератор сессии, высказал мнение, что отсутствие приговоров, вероятно, связано с ожиданием создания антикоррупционного суда.

Юлия Зорина, руководитель направления правового обеспечения проектов, международных операций и сложных сделок ПАО «Альфа-Банк» (Украина), рассказала о розыске активов как средстве борьбы с фиктивными банкротствами.

«Выиграть — не значит взыскать, а найти — не значит получить возврат долга», — уверена спикер. По ее словам, сегодня в Англии приобретает популярность финансирование третьими лицами процедур отслеживания и поиска активов. Но это очень дорогостоящий процесс.

В свою очередь Оливия Эллисон, директор, руководитель отдела консультирования по управлению рисками и форензик KPMG в Украине, обозначила основные тренды, которые появятся на рынке в ближайшем будущем. В частности, она отметила, что мошенники очень быстро приспосабливаются и находят новые юрисдикции, в которых возврат средств почти невозможен. Например, популярностью пользуется Панама.

«Начала развиваться практика инвестирования судебных процессов по возврату активов. Такой интерес присутствует уже и в Украине, но он сопровождается рисками», — считает докладчик.

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№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

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