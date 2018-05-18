Сегодня 18 мая 2018 года, 15:35

НБУ о принятом за основу законе о валюте: «Ограничения будут вводиться только в ответ на кризисные явления»

Национальный банк Украины приветствует принятие Верховной Радой Украины законопроекта №8152 «О валюте» за основу в первом чтении. Данное решение поддержали 253 народных депутата. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Украина сможет прийти в конце концов к свободе валютных операций. А ограничения будут вводиться только в ответ на кризисные явления, — убежден председатель Национального банка Яков Смолий. — Такая позиция — свобода плюс защищенность — упростит жизнь украинскому бизнесу и откроет двери в Украину для иностранных инвесторов. Следовательно, украинцы получат новые рабочие места».

Другое преимущество законопроекта — «зеленый свет» для более быстрой валютной либерализации.

«Мы сможем существенно пересмотреть наиболее болезненные для бизнеса элементы валютного регулирования после вступления в силу закона. Например, по инвестированию за границу и внешнеэкономических операций. Мы будем постепенно и осторожно убирать ограничения», — считает глава центрального банка.

Кроме того, закон снимет административное бремя с бизнеса и банков и обеспечит более прозрачные, понятные и благоприятные условия для иностранных инвесторов. Также принятие закона позволит Украине исполнить обязательства по обеспечению свободного движения капитала, которое она взяла на себя с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.