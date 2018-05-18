Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 15:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Симферополь: задержаны участники акции памяти жертв геноцида крымских татар

18 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

В оккупированном Симферополе задержали участников акции «Зажги огонек в своем сердце», проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Об этом в Facebook сообщил журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк, передает «УП».

«В районе Ак-Мечети задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце», — написал журналист.

«Все началось с того, что какой-то человек в штатском стал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания», – рассказал один из задержанных.

Журналист сообщил, что задержанных развезли по разным РОВД Симферополя, их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК.

По его данным, никаких обвинений задержанным не предъявлялось. Всего было задержано около 20 человек. Среди них были двое несовершеннолетних.

Впоследствии, около 2.00 ночи, г-н Наумлюк сообщил, что всех задержанных отпустили, кроме одного, которого обвиняют в «неповиновении законным требованиям полиции».

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
    aequo
  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом