Симферополь: задержаны участники акции памяти жертв геноцида крымских татар

В оккупированном Симферополе задержали участников акции «Зажги огонек в своем сердце», проходившей ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Об этом в Facebook сообщил журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк, передает «УП».
«В районе Ак-Мечети задержаны несколько десятков человек, которые принимали участие в традиционной крымскотатарской акции «Зажги огонек в своем сердце», — написал журналист.
«Все началось с того, что какой-то человек в штатском стал снимать всех на камеру. Его начали спрашивать, зачем он это делает. Он стал провоцировать людей, говорить, что мы перекрыли дорогу. Все кричали. А потом начались задержания», – рассказал один из задержанных.
Журналист сообщил, что задержанных развезли по разным РОВД Симферополя, их допрашивали и проводили дактилоскопию, в том числе стоп ног, изымали и проверяли телефоны, а также взяли образцы ДНК.
По его данным, никаких обвинений задержанным не предъявлялось. Всего было задержано около 20 человек. Среди них были двое несовершеннолетних.
Впоследствии, около 2.00 ночи, г-н Наумлюк сообщил, что всех задержанных отпустили, кроме одного, которого обвиняют в «неповиновении законным требованиям полиции».
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: