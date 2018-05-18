Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 18 мая 2018 года, 13:52

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Участникам Форума по розыску активов рассказали о достижениях и проблемах в этой сфере

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Новые правоохранительные органы еще находятся на этапе становления, но их взаимодействие уже принесло результаты, отмечают участники Новые правоохранительные органы еще находятся на этапе становления, но их взаимодействие уже принесло результаты, отмечают участники

«Розыск активов сегодня представляет собой достаточно интересный рынок, который будет развиваться в проевропейском направлении», — отметил Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, представляя участников первой панельной дискуссии II форума по розыску активов.

Антон Янчук, председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), проинформировал о деятельности агентства.

«Очень важно разграничивать содержание понятия «розыск» и «возврат» активов», — отметил г-н Янчук. Он также сообщил, что с точки зрения законодательной базы существенных и революционных изменений не произошло.

Подробнее он рассказал о механизмах сотрудничества АРМА с правоохранительными органами Украины и международными юрисдикциями в контексте розыска и ареста активов.

В то же время докладчик обратил внимание, что разработано достаточно большое количество инициатив по усовершенствованию законодательства в этой сфере, но их реализация сегодня пока поставлена на паузу.

Продолжил тему сотрудничества правоохранительных органов с АРМА Богдан Мирко, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.

Он подчеркнул: взаимодействие Агентства и соответствующих правоохранительных органов в сфере розыска активов показало положительные результаты. В частности, существенно сокращаются сроки по получению информации от различных ведомств, включая зарубежные.

По словам спикера, на стадии досудебного расследования одним из эффективных способов доказывания является привлечение АРМА к процессу в качестве заинтересованной стороны.

Денис Бугай поинтересовался у г-на Мирко, удавалось ли находить средства подозреваемого за границей. Богдан Мирко сообщил: да, удавалось, причем не раз, и сегодня это стало возможным лишь благодаря сотрудничеству АРМА с международными институциями. «Но найти совсем не означает вернуть», — резюмировал детектив.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом