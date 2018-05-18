Сегодня 18 мая 2018 года, 13:52

Участникам Форума по розыску активов рассказали о достижениях и проблемах в этой сфере

Новые правоохранительные органы еще находятся на этапе становления, но их взаимодействие уже принесло результаты, отмечают участники

«Розыск активов сегодня представляет собой достаточно интересный рынок, который будет развиваться в проевропейском направлении», — отметил Денис Бугай, партнер ЮК VB PARTNERS, представляя участников первой панельной дискуссии II форума по розыску активов.

Антон Янчук, председатель Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), проинформировал о деятельности агентства.

«Очень важно разграничивать содержание понятия «розыск» и «возврат» активов», — отметил г-н Янчук. Он также сообщил, что с точки зрения законодательной базы существенных и революционных изменений не произошло.

Подробнее он рассказал о механизмах сотрудничества АРМА с правоохранительными органами Украины и международными юрисдикциями в контексте розыска и ареста активов.

В то же время докладчик обратил внимание, что разработано достаточно большое количество инициатив по усовершенствованию законодательства в этой сфере, но их реализация сегодня пока поставлена на паузу.

Продолжил тему сотрудничества правоохранительных органов с АРМА Богдан Мирко, детектив Национального антикоррупционного бюро Украины.

Он подчеркнул: взаимодействие Агентства и соответствующих правоохранительных органов в сфере розыска активов показало положительные результаты. В частности, существенно сокращаются сроки по получению информации от различных ведомств, включая зарубежные.

По словам спикера, на стадии досудебного расследования одним из эффективных способов доказывания является привлечение АРМА к процессу в качестве заинтересованной стороны.

Денис Бугай поинтересовался у г-на Мирко, удавалось ли находить средства подозреваемого за границей. Богдан Мирко сообщил: да, удавалось, причем не раз, и сегодня это стало возможным лишь благодаря сотрудничеству АРМА с международными институциями. «Но найти совсем не означает вернуть», — резюмировал детектив.