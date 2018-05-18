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Сегодня 18 мая 2018 года, 13:52

НБУ проиллюстрировал положения принятого за основу закона о возобновлении кредитования

Национальный банк Украины приветствует долгожданное решение Верховной Рады Украины об одобрении законопроекта №6027-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» в первом чтении. За законопроект проголосовали 237 украинских парламентариев.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

«Мы считаем этот законопроект залогом полноценного возобновления кредитования украинской экономики. Проект также является приоритетом правительства на 2018 год, его полностью поддерживает Национальный банк», — подчеркнул председатель Нацбанка Яков Смолий во время рассмотрения законопроекта на пленарном заседании парламента.

По его словам, полноценное возобновление кредитования блокируется рядом пробелов в действующем законодательстве Украины, которые снижают эффективность деятельности банковского сектора. Это, в частности:

- неэффективный (формальный) институт поручительства, в том числе существование широко применяемой схемы уклонения от исполнения обязанности по договору поручительства путем ликвидации основного должника-юридического лица;

- сложный и рискованный механизм определения изменяемой процентной ставки;

- несовершенство инструментов внесудебного урегулирования, что на практике нивелирует применение этого способа урегулирования долга;

- необъективное определение стоимости предмета ипотеки при принятии на баланс кредитора этого имущества в счет погашения долга в случае объявления торгов несостоявшимися;

- наличие в законодательстве норм, которые позволяют прекратить ипотеку в судебном порядке, несмотря на наличие непогашенной задолженности должника перед кредитором;

- пробелы в законодательстве, которые позволяют отчуждать имущество должников без согласия залогодержателя;

- отсутствие возможности проверки банком в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан информации, влияющей на способность исполнения лицом своих обязательств и т.п.

Так, в условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это будет способствовать активному применению кредитования как финансового инструмента, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами.

















