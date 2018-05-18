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До марта 2015 года сроки производства об увольнении судьи за нарушение присяги не ограничивались — ВС согласился с позицией ВСУ

18 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Верховный Суд поставил точку в вопросе применения годичных или трехлетних сроков к процедуре увольнения судей за нарушение присяги. Вернее, Верховный Суд согласился с высказанной ранее позицией Верховного Суда Украины (ВСУ).

Судья Бориспольского горрайонного суда Киевской области Анатолий Левченко обжаловал решение Высшего совета юстиции от 3 декабря 2015 года о внесении представления в Верховную Раду Украины об увольнении судьи с должности в связи с нарушением присяги. В свое время судья лишил права управления транспортными средствами трех активистов Майдана. Удовлетворяя иск судьи Левченко, ВАСУ отметил, что по законодательству в редакции, действующей с 28 марта 2015 года, дисциплинарное взыскание к судье применяется не позднее трех лет со дня совершения проступка. Верховный Суд Украины (ВСУ) счел, что ВАСУ нормы права применил неправильно и пришел к ошибочному выводу об истечении срока привлечения к ответственности за нарушение присяги.

ВСУ подчеркнул, что до 27 февраля 2015 года, то есть до дня вступления в силу изменений в Закон Украины «О Высшем совете юстиции», внесенных Законом «Об обеспечении права на справедливый суд», национальное законодательство не предусматривало срока для осуществления производства относительно увольнения судьи с должности за нарушение присяги, и только с этой даты было установлено, что производство, касающееся увольнения судьи за нарушение присяги, осуществляется по правилам и в сроки, предусмотренные для дисциплинарного производства. Суд указал: «Нет оснований полагать, что в период с 27 февраля по 28 марта 2015 года судья мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушение присяги не позднее шести месяцев со дня открытия ВККС производства по дисциплинарному делу и не позднее года со дня совершения проступка».

ВСУ отменил постановление ВАСУ от 1 февраля 2016 года и направил дело на новое судебное рассмотрение в тот же суд. Но второй раз рассмотреть дело ВАСУ суждено не было.

Дело №800/342/16 (800/514/15) в «наследство» от ВАСУ досталось новому Верховному Суду в составе коллегии судей Кассационного административного суда. Судьи согласились с выводами ВСУ о том, что срок привлечения к ответственности судьи не истек: Законы Украины «О судоустройстве и статусе судей» 2010 года и «О Высшем совете юстиции» 1998 года в редакциях, действующих на момент совершения Анатолием Левченко указанных действий, не предусматривали никаких ограничительных сроков для привлечения судей к ответственности за нарушение присяги.

Детальнее о нюансах дела читайте в статье «Выжать все сроки» (газета «Юридическая практика» №20 (1063) от 15 мая 2018 года).

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