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Статью с призывом взорвать Крымский мост в России сочли преступлением

18 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Следственный комитет России возбудил дело против журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост, передает Pravo.ru.

Крымский мост, соединивший полуостров с Краснодарским краем, открыли 15 мая с.г. В тот же день среди прочих публикаций СМИ в журнале Washington Examiner появилась статья Тома Рогана под названием Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge («Украине нужно взорвать Крымский мост Путина»).

В статье Роган выступил в поддержку Украины и за уничтожение Крымского моста. В России публикацию восприняли бурно, сразу появились активисты, желающие наказать журналиста.

«Неотложная моральная актуальность такого действия (авиаудара по мосту — прим. ред.) очевидна. Любое государство, которое позволяет украсть свою территорию и прощает это, делает шаг к вымиранию», — говорится из статье Рогана.

Следственный комитет отмечает: в статье «усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности». Поэтому ведомство возбудило уголовное дело против автора, обвинив его в призывах к терроризму. Следователи проведут комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

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