Минюст внедряет онлайн-чаты по вопросам регистрации актов гражданского состояния

С целью оперативного предоставления гражданам консультаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах государственной регистрации главных территориальных управлений юстиции в областях и городе Киеве введен новый сервис - он-лайн чат. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.
Онлайн-чат - это современное средство коммуникации между органами власти и гражданами, который обеспечит быстрое реагирование на обращения граждан, касающиеся процедур государственной регистрации актов гражданского состояния.
С помощью онлайн чатов граждане имеют возможность:
-задать вопрос и сразу получить ответ в режиме «живого общения»;
- задать вопрос в любое удобное время, ответ на который получат в кратчайшие сроки;
- оценить качество предоставляемых услуг и написать свое мнение.
Воспользоваться услугой и получить ответы на вопросы в режиме он-лайн можно, обратившись на официальные веб-сайты главных территориальных управлений юстиции в областях и городе Киеве.
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: