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Минюст внедряет онлайн-чаты по вопросам регистрации актов гражданского состояния

17 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

С целью оперативного предоставления гражданам консультаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в отделах государственной регистрации главных территориальных управлений юстиции в областях и городе Киеве введен новый сервис - он-лайн чат. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции Украины.

Онлайн-чат - это современное средство коммуникации между органами власти и гражданами, который обеспечит быстрое реагирование на обращения граждан, касающиеся процедур государственной регистрации актов гражданского состояния.

С помощью онлайн чатов граждане имеют возможность:

-задать вопрос и сразу получить ответ в режиме «живого общения»;

- задать вопрос в любое удобное время, ответ на который получат в кратчайшие сроки;

- оценить качество предоставляемых услуг и написать свое мнение.

Воспользоваться услугой и получить ответы на вопросы в режиме он-лайн можно, обратившись на официальные веб-сайты главных территориальных управлений юстиции в областях и городе Киеве.

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