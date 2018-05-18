В отеле «Премьер Палас» начал работу II форум по розыску активов, организованный газетой «Юридическая практика» при содействии Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Генеральный партнер форума — Spenser & Kauffmann, экспертный партнер — ЮК VB PARTNERS.
Открыла форум панельная дискуссия «Ukrainian Cases: найти — еще не значит вернуть». В частности, на обсуждение вынесены вопросы достижений и провалов Украины в вопросах розыска и возврата выведенных активов с точки зрения политико-дипломатических и правоприменительных аспектов, участия государства в делах, связанных с розыском и возвратом активов. Также на обсуждение вынесены следующие вопросы: кто и как может помочь государству вернуть выведенные активы (юристы, форензисты, детективы); розыск активов как средство борьбы с фиктивными банкротствами и новые процессуальные возможности.
Дальше в фокусе внимания участников форума окажутся такие темы: трансграничный розыск активов, роль forensics в розыске активов, а завершит форум панельная дискуссия «IT-forensics и кибербезопасность».
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