Сегодня 18 мая 2018 года, 12:10

В Киеве стартовал II форум по розыску активов

Открыла форум панельная дискуссия «Ukrainian Cases: найти — еще не значит вернуть»

В отеле «Премьер Палас» начал работу II форум по розыску активов, организованный газетой «Юридическая практика» при содействии Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Генеральный партнер форума — Spenser & Kauffmann, экспертный партнер — ЮК VB PARTNERS.

Открыла форум панельная дискуссия «Ukrainian Cases: найти — еще не значит вернуть». В частности, на обсуждение вынесены вопросы достижений и провалов Украины в вопросах розыска и возврата выведенных активов с точки зрения политико-дипломатических и правоприменительных аспектов, участия государства в делах, связанных с розыском и возвратом активов. Также на обсуждение вынесены следующие вопросы: кто и как может помочь государству вернуть выведенные активы (юристы, форензисты, детективы); розыск активов как средство борьбы с фиктивными банкротствами и новые процессуальные возможности.

Дальше в фокусе внимания участников форума окажутся такие темы: трансграничный розыск активов, роль forensics в розыске активов, а завершит форум панельная дискуссия «IT-forensics и кибербезопасность».