Сегодня 17 мая 2018 года, 20:47

LHS: чем заниматься юристу в цифровом будущем, рассказала Надежда Васильева

«Конкурентные вызовы диджитал-экономики» — так называлась лекция независимого директора наблюдательных советов по кибербезопасности и цифровой трансформации Ex GM Microsoft Black Sea Hub. Слушателям Legal High School лектор представила ряд важных прогнозов, основанных на развитии технологий.

Нужно понимать, какие компетенции будут затребованы, и обучатся им уже сейчас. Более тесной станет интеграция искусственного интеллекта и юристов. «Ты можешь быть против технологий, но когда это почти бесплатно... То почему это не применять? Тем более самый важный ресурс сегодня — это время», — отметила она.

Чем заниматься в будущем юристу? Нужно определить сферы, в которых человека не сможет заменить машина. Есть запрос на цифровую этику. Заниматься воспитанием людей сможет тоже только человек.

Г-жа Васильева обратила внимание, что возрастет значение вопросов, связанных с защитой персональных данных. Ориентиром тут являются стандарты, заложенные в акте GDPR.

«IT — это не отрасль», — заявила выступающая. По ее словам, IT это«enabler», то есть средство, которое расширяет возможности во всех сферах, а не строго определенная отрасль экономики.

Для г-жи Васильевой очевидно, что все магазины не перейдут в онлайн. Есть необходимость в общении с человеком, который выступает носителем опыта. «Никто не хочет читать инструкций, — уточнила она. — Люди, работающие в ритейле, должны измениться. Согласно европейским трендам, продавцы заменяются на коучей».

Также спикеру кажется, что длительность получения высшего образования вовсе не оправдана: «Компаниям не нужно пять лет обучения».

Оживленная дискуссия происходит в отношении правовой защиты конкуренции в цифровой экономике. Крайне важно понимать разницу между маркетингом и социальным инжинирингом. Второе явление может переступать законную границу, и юристы должны быть готовы к применению юридических санкций.

«Юристом становится интереснее работать. Но и сложнее, так как ты не можешь копировать сделанное вчера», — резюмирует лектор. Работа должна стать более креативной, делает вывод Надежда Васильева.