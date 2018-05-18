Сегодня 18 мая 2018 года, 10:28

В скором времени Верховный Суд может получить новое кадровое пополнение?

На прошлой неделе Высший совет правосудия (ВСП) дал «зеленый свет» одной из претенденток в Верховный Суду (ВС), вошедших в число 120 победителей конкурса, но не получивших от ВСП в конце сентября прошлого года «благословение» на назначение «верховным» судьей. ВСП внес представление главе государства о назначении Виктории Мацедонской на должность судьи Кассационного административного суда в составе ВС. Правда, когда Петр Порошенко реализует свои церемониальные полномочия и издаст указ о назначении Виктории Мацендонской судьей Кассационного административного суда в составе ВС, прогнозировать сложно. История уже знает примеры, когда на предписания части 2 статьи 80 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», которыми устанавливается четкий дедлайн для главы государства (указ о назначении судьи он должен издать не позднее 30 дней с момента получения соответствующего представления ВСП), закрывались глаза. Скажем, так было в случае с кандидатурой судьи Верховного Суда Украины (ВСУ) Валентины Симоненко. Она получила соответствующее «благословение» от ВСП на назначение судьей Кассационного гражданского суда в составе ВС еще в конце декабря прошлого года, но окончательное слово в ее профессиональной карьере глава государства так до сих пор и не сказал. Мы поинтересовались у г-жи Симоненко: почему процесс назначения ее судьей нового ВС так затянулся? «О настоящих причинах мне доподлинно не известно. Могу только догадываться, что это связано с возражениями относительно моего назначения Общественного совета добропорядочности» — таким был ответ нашей собеседницы.

Уже более семи месяцев находится в подвешенном статусе другой конкурсант — судья Сергей Слынько, еще в конце сентября 2017-го получивший от ВСП «добро» на назначение судьей Кассационного уголовного суда в составе ВС. О том, что он не попал в список 113 «верховных» судей, назначенных главой государства, стало известно 11 ноября прошлого года в ходе торжественной церемонии принятия присяги новыми судьями ВС. Тогда в комментарии для нашего издания он рассказал, что лично попросил главу государства пока не назначать его судьей нового Верховного Суда и провести проверку информации, изложенной в публикациях отдельных СМИ, относительно его участия в рассмотрении резонансных уголовных дел. Как обстоят дела с решением его кадрового вопроса сегодня, мы также узнавали из первых уст. «Соответствующая проверка уже проведена. На запрос, есть ли какие-то препятствия для моего назначения, в ВСП мне ответили, что их нет. Так что я ожидаю соответствующего указа Президента Украины», — рассказал «ЮП» Сергей Слынько.

Подробнее об этом читайте в №20 «ЮП» от 15 мая 2018 года.