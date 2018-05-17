Сегодня 17 мая 2018 года, 20:47

Экономист должен уметь донести свои выводы юристу — представитель ФТК США Рассел В.Дамтофт

В рамках Legal High School выступил Рассел В. Дамтофт, заместитель директора департамента иностранных дел Федеральной торговой комиссии США, с открытом лекцией под названием «Судебное разбирательство дел в сфере конкуренции по-американски».

Спикер рассказал о необходимости использования экономического анализа в спорах о конкуренции. Благодаря использованию данного инструмента антимонопольное ведомство выигрывает до 80% дел, тогда как ранее показатель составлял примерно 50%.

Трендом в США и Европе является переход от формального подхода к анализу поведения и возможных последствий. «Очень важно, чтобы экономист мог объяснить юристу, почему анализ имеет смысл», — подчеркнул лектор. Это обеспечивает большее доверие к такому специалисту. Самый лучший экономист — это тот, который может объяснить простыми словами сложные вещи, следовало из выступления.

Американская система позволяет судьям самим нанять экономистов, которые прояснят сложные вопросы. На первом, подготовительном, заседании суд оценит опыт и реальные знания экономиста. Судье нужно установить, насколько точными будут факты, которые применяются в этом деле. «Насколько большую силу имеют выводы экономиста?» — такой вопрос волнует судей.

В одном деле экономист сказал, что его анализ вероятен на 65%, на что адвокат ответил, что подброшенная монета обеспечивает 50% вероятности. Для того чтобы составить мнение об уровне квалификации экономиста, судья может посмотреть практику по таким делам в других странах, а также выводы этого экономиста в других делах. Иногда экономисты просто взимают плату, но не делают надежных заключений, добавил лектор.

Экономическая теория должна присутствовать с самого начала: это то, на чем вы строите свое дело, а не прикрепляете вдогонку. Экономические и не экономические доказательства должны перекрестно подкреплять друг друга.

Далее спикер проиллюстрировал пользу экономического анализа на примере слияния Staples и Office Depot.

Система, которая позволяет рассматривать доказательства экономистов и оспаривать их заключения, должна привести к тому, что конкурентное право будет способствовать успешному функционированию рыночной экономики.