Сегодня 17 мая 2018 года, 19:05

Менеджеры не заинтересованы в сотрудничестве с АМКУ из-за отсутствия угрозы административного или уголовного наказания — А.Нагорный

С докладом «Альтернативные способы решения конкурентных споров» в рамках Legal High School выступил Александр Нагорный, советник ЮФ Sayenko Kharenko.

По мнению докладчика, альтернативные механизмы разрешения споров в этой сфере используются редко. Необходимым является создание факторов, которые способны стимулировать субъектов рынка к применению малоиспользуемых инструментов.

По словам лектора, в Хозяйственном кодексе Украины есть статьи, которые связаны с защитой экономической конкуренции. К примеру, важные положения содержит статья 27. Однако судьи их не используют. Тем не менее эти нормы могут стать базой для альтернативного разрешения споров.

Идеальным нельзя назвать и закон об Антимонопольном комитете Украины. Статья 36 этого закона позволяет Комитету не рассматривать определенные дела. АМКУ фактически может выбирать, какие заявления рассматривать, а какие нет, просто нужно обосновать, почему «отсутствует существенное влияние» на конкуренцию.

Более того, существуют и барьеры для традиционного способа защиты — обращения в суд. Процедуры являются чрезвычайно длительными: сторонам приходится проходить два круга разбирательств. В связи с этим обсуждается идея, когда АМКУ сам не будет назначать штраф, а вместо этого обратится в суд, убеждая его назначить определенный размер штрафа. Спикер привел в пример иностранный опыт. В США штраф налагает Федеральная торговая комиссия, а Департамент юстиции идет в суд и доказывает нарушение. Иначе обстоит дело в Европе: в Австрии антимонопольное ведомство обращается в суд и убеждает его принять определенное решение.

Дискуссируется также идея введения административного ограничения сроков расследований, проводимых АМКУ. Хотя, по мнению г-на Нагорного, в этом нет особой необходимости. К примеру, Еврокомиссия не ограничена сроками в проведении расследований.

Помимо этого выступающий привел аргументы в пользу создания Конкурентного суда. Необходимо также переложить бремя доказывания на нарушителя (ответчика) в картельных делах.

Еще одним механизмом, способным повлиять на монополистов, может стать институт коллективного восстановления прав. Речь идет о коллективных исках. У нас же используется институт процессуального соучастия, когда каждый действует отдельно. Нормы закона о защите прав потребителей практически не применяются из-за отсутствия надлежащего процессуального механизма.

Отдельно Александр Нагорный упомянул проблему отсутствия административной и уголовной ответственности должностных лиц за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции, следствием чего является «отсутствие заинтересованности в сотрудничестве с АМКУ». «Любой менеджер понимает, что лично его это не касается», — заявил спикер. Должностное лицо в случае нарушения может всего лишь потерять работу, тогда как в США физическим лицам грозит штраф до 1 млн долларов США и тюремное заключение.

«Если бы не было уголовной ответственности, то и половину картельных дел не удалось бы довести до конца», — передал слова американских специалистов лектор LHS.