Сегодня 17 мая 2018 года, 19:05

«Исполнительное производство — это темная комната, в которой мы ищем черную кошку» — спикер LHS Даниил Федорчук

Даниил Федорчук, руководитель юридического управления Антимонопольного комитета Украины, выступил перед слушателями спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School с лекцией о проблемах исполнения судебных решений по делам с участием АМКУ, приведя интересные примеры из практики, в том числе дело в отношении компании «Газпром».

Лектор назвал стадию исполнения судебных решений чрезвычайно важной и назвал три варианта развития событий после наложения штрафа на компанию. Лучший вариант: сторона уплачивает штраф добровольно, без каких-либо обжалований. По словам Даниила Федорчука, на практике сумма до 50 тыс. грн практически не оспаривается, а желание идти в суд с жалобой появляется при сумме, превышающей такой размер. Во втором случае штраф добровольно не уплачивается, из-за чего начисляется пеня. Когда она достигнет размера штрафа, АМКУ подает иск о взыскании и штрафа, и пени. Как правило, такие судебные производства длятся около года. И худший вариант, при котором возникает много осложнений, включает в себя также иск ответчика о признании решения АМКУ недействительным. После принятия судом решения в пользу АМКУ начинается начисление пени, как в предыдущем случае. И срок рассмотрения такого дела увеличивается еще примерно на полтора года, то есть на срок рассмотрения дела о признании решения АМКУ недействительным.

По словам Даниила Федорчука, сейчас в производстве АМКУ имеется 364 исполнительных производства. Из них где-то 60–70% составляют те, которые решаются в обычном режиме, несколько производств, ответчики в которых находятся в состоянии прекращения, 8% производств по процедуре банкротства, еще 3% и 5% составляют дела, ответчики в которых находятся в зоне АТО и на территории АРК соответственно.

Лектор также поделился планами законопроектной работы АМКУ на 2018 год — это введение солидарной ответственности группы компаний, выступающих единым субъектом хозяйствования, введение субсидиарной ответственности материнской компании в случае неплатежеспособности подконтрольной компании-ответчика, привлечение к участию реальных бенефициарных владельцев (в том числе физических лиц), а также введение существенной административной ответственности должностных лиц за создание препятствий в деятельности органов АМКУ.