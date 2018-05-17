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«Для органов АМКУ важно не только прекращать нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, но и своевременно их выявлять» — А.Максименко

17 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Стандартам доказывания в спорах о защите конкуренции была посвящена лекция заместителя директора юридического департамента Антимонопольного комитета Украины Аллы Максименко.

«Нарушение законодательства о защите экономической конкуренции причиняет значительный вред как экономике Украины, так и ее гражданам, в связи с этим для органов Антимонопольного комитета Украины очень важно не только прекращать такие правонарушения, но и своевременно их выявлять», — подчеркнула Алла Максименко.

В частности, лектор отметила, что процесс совершения правонарушения в сфере конкуренции включает в себя на три элемента: 1) неправомерное действие (бездействие) — этот этап характеризирует правонарушение как явление и определяет место, время и способ его совершения; 2) причинная связь — заключается в том, правонарушение приводит к изменениям на рынке, которые в свою очередь обусловливают определенное развитие событий на нем; 3) причиненный вред и последствия нарушения — это те изменения, к которым привело нарушение.

Основными видами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции являются злоупотребление монопольным (доминирующим) положением, антиконкурентные согласованные действия, недобросовестная конкуренция, а также антиконкурентные действия органов власти.

Рассказывая об аспектах квалификации действий как злоупотребление монопольным положением, Алла Максименко подчеркнула, что в этом процессе не является обязательным наступление последствий — достаточным будет установление возможности наступления последствий такого нарушения. Такой позиции придерживаются и суды, рассматривающие данную категорию споров.

Также одним из распространенных видов правонарушений лектор назвала антиконкурентные согласованные действия, которые, в отличие от злоупотребления монопольным положением, ограниченного в круге субъектов, могут быть совершены любыми субъектами хозяйствования независимо от размера их доли рынка и наличия признаков рыночной власти. Это правонарушение всегда коллективное, осуществляется не менее чем двумя субъектами.

К антиконкурентным согласованным действиям относится заключение формальных и неформальных сделок субъектами хозяйствования. Под формальными подразумеваются официально заключенные договоры о взаимных действиях или бездействии, которые имеют юридическую силу и приводят к ограничению, устранению или прекращению конкуренции на определенном товарном рынке.

Как отметила лектор, в случае заключения формальных сделок доказать наличие антиконкурентного правонарушения и привлечь стороны к ответственности не составляет особого труда для антимонопольных органов. «Сложнее доказать и прекратить согласованные антиконкурентные действия, существляемые согласно неформальным, так называемым джентльменским соглашениям, которые квалифицируют как сговор», — обратила внимание заместитель директора юридического департамента АМКУ.

Она также подчеркнула, что для квалификации таких действий достаточно установления самого факта совершения действий, определенных законом как антиконкурентные согласованные действия.

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