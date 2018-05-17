Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 мая 2018 года, 17:22

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ВККС рекомендовала перевести судей ВАСУ в другие суды

17 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

На сегодняшнем заседании Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжила рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендаций для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса судьям Верховного Суда Украины (ВСУ), Высшего административного суда Украины (ВАСУ), Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ).

Пока Комиссия рассмотрела вопрос предоставления рекомендаций судьям ВАСУ, рассмотрение некоторых материалов судей было отложено:

– Наталия Блаживская – вопрос отложен;

– Ирина Борисенко – Киевский окружной административный суд;

– Александр Веденяпин – вопрос отложен;

– Константин Винокуров – вопрос отложен;

– Светлана Головчук – Одесский апелляционный административный суд;

– Олег Голяшкин – вопрос отложен;

– Любовь Гончар – Одесский апелляционный административный суд;

– Анатолий Еремин – Донецкий апелляционный административный суд;

– Анатолий Загородний – Одесский апелляционный административный суд ;

– Николай Заика – Винницкий апелляционный административный суд;

– Яна Иваненко – вопрос отложен;

– Елена Калашникова – Киевский апелляционный административный суд;

– Нинель Маринчак – вопрос отложен;

– Инна Масло – Донецкий апелляционный административный суд;

– Николай Мойсюк – Львовский апелляционный административный суд ;

– Валентин Мороз – Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд;

– Ирина Приходько – вопрос отложен;

– Юрий Рецебуринский – вопрос отложен;

– Евгения Усенко – вопрос отложен;

– Юрий Цвиркун – вопрос отложен;

– Юрий Черпак – Одесский апелляционный административный суд;

– Людмила Черпицкая – Киевский апелляционный административный суд ;

– Эдуард Швед – Одесский апелляционный административный суд ;

– Виктор Швец – Донецкий апелляционный административный суд;

– Игорь Штульман – Донецкий апелляционный административный суд.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом