Сегодня 17 мая 2018 года, 17:22

ВККС рекомендовала перевести судей ВАСУ в другие суды

На сегодняшнем заседании Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжила рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендаций для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса судьям Верховного Суда Украины (ВСУ), Высшего административного суда Украины (ВАСУ), Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ).

Пока Комиссия рассмотрела вопрос предоставления рекомендаций судьям ВАСУ, рассмотрение некоторых материалов судей было отложено:

– Наталия Блаживская – вопрос отложен;

– Ирина Борисенко – Киевский окружной административный суд;

– Александр Веденяпин – вопрос отложен;

– Константин Винокуров – вопрос отложен;

– Светлана Головчук – Одесский апелляционный административный суд;

– Олег Голяшкин – вопрос отложен;

– Любовь Гончар – Одесский апелляционный административный суд;

– Анатолий Еремин – Донецкий апелляционный административный суд;

– Анатолий Загородний – Одесский апелляционный административный суд ;

– Николай Заика – Винницкий апелляционный административный суд;

– Яна Иваненко – вопрос отложен;

– Елена Калашникова – Киевский апелляционный административный суд;

– Нинель Маринчак – вопрос отложен;

– Инна Масло – Донецкий апелляционный административный суд;

– Николай Мойсюк – Львовский апелляционный административный суд ;

– Валентин Мороз – Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд;

– Ирина Приходько – вопрос отложен;

– Юрий Рецебуринский – вопрос отложен;

– Евгения Усенко – вопрос отложен;

– Юрий Цвиркун – вопрос отложен;

– Юрий Черпак – Одесский апелляционный административный суд;

– Людмила Черпицкая – Киевский апелляционный административный суд ;

– Эдуард Швед – Одесский апелляционный административный суд ;

– Виктор Швец – Донецкий апелляционный административный суд;

– Игорь Штульман – Донецкий апелляционный административный суд.