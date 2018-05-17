На сегодняшнем заседании Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжила рассмотрение вопроса о предоставлении рекомендаций для перевода на должность судьи в другой суд того же или низшего уровня без конкурса судьям Верховного Суда Украины (ВСУ), Высшего административного суда Украины (ВАСУ), Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ).
Пока Комиссия рассмотрела вопрос предоставления рекомендаций судьям ВАСУ, рассмотрение некоторых материалов судей было отложено:
– Наталия Блаживская – вопрос отложен;
– Ирина Борисенко – Киевский окружной административный суд;
– Александр Веденяпин – вопрос отложен;
– Константин Винокуров – вопрос отложен;
– Светлана Головчук – Одесский апелляционный административный суд;
– Олег Голяшкин – вопрос отложен;
– Любовь Гончар – Одесский апелляционный административный суд;
– Анатолий Еремин – Донецкий апелляционный административный суд;
– Анатолий Загородний – Одесский апелляционный административный суд ;
– Николай Заика – Винницкий апелляционный административный суд;
– Яна Иваненко – вопрос отложен;
– Елена Калашникова – Киевский апелляционный административный суд;
– Нинель Маринчак – вопрос отложен;
– Инна Масло – Донецкий апелляционный административный суд;
– Николай Мойсюк – Львовский апелляционный административный суд ;
– Валентин Мороз – Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд;
– Ирина Приходько – вопрос отложен;
– Юрий Рецебуринский – вопрос отложен;
– Евгения Усенко – вопрос отложен;
– Юрий Цвиркун – вопрос отложен;
– Юрий Черпак – Одесский апелляционный административный суд;
– Людмила Черпицкая – Киевский апелляционный административный суд ;
– Эдуард Швед – Одесский апелляционный административный суд ;
– Виктор Швец – Донецкий апелляционный административный суд;
– Игорь Штульман – Донецкий апелляционный административный суд.
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: