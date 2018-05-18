СБУ выявила, что типография печатала карты, где Крым изображен российским

Служба безопасности Украины пресекла на одном из полиграфкомбинатов Украины печать карт России, на которых украинский Крым изображен в составе РФ.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр Службы безопасности Украины, пишет «УП».
«Правоохранители задокументировали факт изготовления на одном из частных полиграфических предприятий Украины календарей футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территории АР Крым», — рассказывают силовики.
По их информации, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины.
Открытое уголовное производство по статье 110 УК (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).
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