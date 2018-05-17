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СМИ: отчет форензик-аудита компании KPMG пролил свет на причины банкротства банка «Надра»

Отчет форензик-аудита компании KPMG о причинах банкротства банка «Надра» прямо указывает на бывших руководителя и собственников банка Гиленко и братьев Сегаль как на виновников в финансовых проблемах банка «Надра». В отчете эти лица называются предыдущими акционерами банка. Об этом пишут «Контракты», передает издание «Капитал».

В частности, как говорится в ключевых выводах отчета KPMG, по состоянию на дату введения первой временной администрации (10 февраля 2009 года) активы банка включали примерно 5,2 млрд грн кредитов, выданных сторонам, связанным с предыдущими акционерами. А также инвестиционные сертификаты на сумму 1 млрд грн, выпущенные сторонами, связанными с предыдущими акционерами. Кредиты и аккредитивы на сумму 1,9 млрд грн были выданы сторонам, потенциально связанным с предыдущими акционерами, в период с 7 октября 2008 (дата получения первого транша кредита рефинансирования НБУ) по 10 февраля 2009 года.

По данным отчета, операции с потенциально связанными сторонами составляли существенную часть активов банка в течение 2007—2008 годов. По состоянию на 31 декабря 2008 года задолженность потенциально связанных с Игорем Гиленко, Вадимом Пятовым, братьями Сегаль и группой «Континиум» сторон составляла 50,2% кредитов банка, выданных юридическим лицам. Более подробная информация приведена в разделе «Связанные стороны».

Большинство заемщиков, потенциально связанных с Сегалями, прекратили обслуживание кредитов после введения временной администрации. Инвестиционные сертификаты компаний, которые были выпущены потенциально связанными сторонами, не были погашены в течение 2009—2015 годов. Отсутствие денежных потоков по этим активам существенно ухудшило финансовое состояние банка.

Банк инициировал открытие уголовных дел в отношении Гиленко и братьев Сегаль, а также в отношении управленческого персонала ряда компаний, потенциально связанных с ними. Большинство уголовных дел были открыты повторно, и на данный момент их расследования продолжаются, отмечает издание.

Также указывается, что банк «Надра» в 2008—2009 годах неоднократно нарушал условия договоров о кредитах рефинансирования, подписанных между банком и НБУ.

Договоры рефинансирования, подписанные между банком и НБУ, запрещали активные операции со связанными сторонами банка. Однако в октябре 2008 года — феврале 2009 года банк выдал кредиты на сумму 1,9 млрд грн заемщикам, связанным с Сегалями (включая ООО «Леге Лата» и ООО «Рефьюдж», упомянутые выше).

В распоряжении редакции есть копия отчета компании KPMG о форензик-аудите банка «Надра».

С 2009 года Гиленко и Сегали скрывались в Российской Федерации. В феврале 2009 года в банк «Надра» была введена первая временная администрация НБУ.

По оценке издания «Экономическая правда», братья Сегали вывели из «Надр» в офшоры 6,4 млрд грн из 7,1 млрд грн рефинансирования, выделенного НБУ на оздоровление банка в конце 2008 года.