За нарушения в сфере трудоустройства за рубежом предлагают накладывать штраф от 1700 грн

Верховная Рада Украины намерена уполномочить Министерство социальной политики налагать административные штрафы на посредников по трудоустройству за рубежом. За принятие законопроекта №6275 за основу проголосовали вчера 229 депутатов. Об этом передает «24 канал» со ссылкой на «Украинские новости».
Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Также парламент намерен ввести штраф за невыполнение требований Минсоцполитики по устранению нарушений законодательства в сфере ведения хозяйственной деятельности по трудоустройству за рубежом в размере 1700-3400 грн.
В случае появления информации о торговле людьми могут проводиться внеплановые мероприятия госконтроля субъектов хозяйствования, которые занимаются посредничеством по трудоустройству за рубежом. Также Рада намерена предусмотреть, что к услугам по посредничеству за рубежом будут относиться информационно-консультационные услуги.
Отмечается, что посредник не может брать с клиента плату за услугу, пока тот не получит заверенный иностранным работодателем экземпляр трудового договора.
В законопроекте также прописаны обязанности посредника: предоставлять достоверную информацию об условиях проживания, медицинского обслуживания и социальных гарантий за рубежом сотрудничать с Минсоцполитики; подавать в Министерство информацию о количестве трудоустроенных за рубежом лиц и об их работодателях.
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