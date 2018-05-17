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«Суды в первую очередь обращают внимание на соблюдение сроков для обжалования решений антимонопольных органов» — судья Хозсуда Киева В.Бондарчук

Судья Хозяйственного суда г. Киева Вита Бондарчук ознакомила слушателей спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School с актуальной практикой применения конкурентного законодательства украинскими судами.

По словам лектора, самыми распространенными категориями споров, к которым применяются положения конкурентного законодательства, являются рассматриваемые хозяйственными судами споры о взыскании штрафов, наложенных Антимонопольным комитетов Украины, о признании вынесенных этим органом решений недействительными, а также об обязательстве исполнить решения АМКУ или его территориальных отделений.

Судья подчеркнула, что установленный законодательством двухмесячный срок для обжалования решений АМКУ является пресекательным и не подлежит восстановлению, поэтому при рассмотрении таких споров суды в первую очередь обращают внимание на его соблюдение.

Основаниями для изменения, отмены или признания недействительными решений антимонопольных органов являются неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность таких обстоятельств; несоответствие выводов, изложенных в решении антимонопольного органа, обстоятельствам дела; нарушение или неполное применение норм материального или процессуального права.

Говоря о последних тенденциях в судебной практике, Вита Бондарчук обратила внимание на три постановления Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда, выводы которого станут индикаторами для дальнейшей судебной практики.

Так, в постановлении от 14 февраля 2018 года по делу №910/947/17 Верховный Суд, отменяя решения судов первой и апелляционной инстанций, указал, что суды не дали правовой оценки проведенному анализу рынка посредством применения коэффициента корреляции, то есть установления таких факторов, как качество продуктов, место размещения АЗС, наличие и совокупность услуг, акций, скидок, качество обслуживания, что повлияло на выбор потребителя сетей АЗС и стало факторами конкурентоспособности, которые и использовались субъектами хозяйствования на рынке.

В постановлении от 13 февраля 2018 года по делу № 922/4646/16 Кассационный хозяйственный суд ВС сделал вывод, что окончание срока, независимо от причин его пропуска заинтересованным лицом, служит самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении иска о признании недействительным решения антимонопольных органов. Но при этом суд указал, что исследование судом обстоятельств, связанных с установлением наличия или отсутствия оснований для признания недействительным решения АМКУ по сути, не влияет на правильность принятого решения об отказе в удовлетворении иска.

В деле № 922/5617/15, постановление по которому было принято 13 февраля 2018 года, Кассационный хозяйственный суд ВС отметил, что только лишь схожесть в оформлении участниками конкурсных торгов их предложений при отсутствии неоспоримых доказательств неправомерного или согласованного формирования этими участниками совместно конкурсных предложений или цен на товар, а также при отсутствии доказательств антиконкурентного согласованного поведения участников в ходе проведения конкурсных торгов еще не свидетельствует о наличии предварительного сговора (антиконкурентных согласованных действий) и направленности этих действий на устранение или недопущение конкуренции, искажение результатов конкурсных торгов. Суды должны были установить, влияла ли подготовка конкурсных предложений определенными лицами (и если влияла, то в какой именно степени) на проведение конкурсных торгов и, в частности, на соблюдение конкурентного законодательства при их проведении.