Сегодня 17 мая 2018 года, 17:22

Киевсовет намерен вернуть кинотеатр «Зоряный» в коммунальную собственность

Киевский городской совет проголосовал за возвращение в коммунальную собственность кинотеатр «Зоряный», где долгое время находился штаб Партии регионов. Об этом сообщает «УП».

В то же время, как пояснила депутат фракции «Единство» Алла Шлапак, этот проект решения является сугубо политическим, ответственность за реализацию этого решения лежит на Киевской городской государственной администрации.

«Я бы очень просила дать протокольное поручение, чтобы мы ровно за 6 месяцев заслушали представителя КГГА по реализации этого решения, относительно тех шагов, которые исполнительная власть осуществит в течение этих полгода, чтобы кинотеатр «Зоряный» в законном порядке был возвращен в коммунальную собственность», – сказала она.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив распорядился подготовить соответствующее поручение.

Таким образом Киевской городской государственной администрации поручено начать переговоры с конечными бенефициарами собственниками имущества бывшего кинотеатра о возвращении имущества в коммунальную собственность.

Депутат от «Батькивщины» Татьяна Мелихова выразила надежду, что нынешним решением Киевсовета «Зоряному» будет возвращена функция культурно-просветительского центра.

Известно, что помещением владели фирмы, связанные с офшорными компаниями, которые зарегистрированы на Кипре и в Великобритании.