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ВС: опубликование планов-графиков документальных плановых проверок возможно лишь относительно проверок на 2018 год

17 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Документальная выездная плановая проверка налогоплательщика возможна лишь при условии включения последнего в план-график проведения проверок и принятия руководителем (его заместителем или уполномоченным лицом) контролирующего органа оформленного приказом решения о проведении такой проверки. На это указал Кассационный административный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 3 мая 2018 года в деле № 820/3481/17.

Но в месте с этим ВС констатировал, что реализация налоговым органом при осуществлении властных управленческих функций по назначению и проведению документальных плановых проверок в 2017 году нормы абзаца 2 пункта 77.1 статьи 77 НК Украины, дополненной Законом Украины от 21 декабря 2016 года № 1797-VIII, является проблемной.

В частности, поскольку указанная норма действует с 1 января 2017 года, а поэтому должна применяться органами Государственной фискальной службы, начиная с момента вступления ее в силу, однако буквальное толкование абзаца 2 пункта 77.1 статьи 77 НК Украины дает основания сделать вывод, что реализована она может быть только относительно опубликования планов-графиков документальных плановых проверок, которые будут проводиться в 2018 году.

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