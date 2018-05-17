Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 17 мая 2018 года, 15:40

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Банк подал иск к НБУ, требуя отмены штрафа, наложенного за нарушение правил финмониторинга

17 мая 2018 года Источник:UBR

Банк «Конкорд» подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта с.г. Иск зарегистрировал Днепропетровский окружной административный суд 14 мая 2018 года, передает UBR.ua со ссылкой на Finclub.

Сообщается, что банк «Конкорд» намерен взыскать с Национального банка Украины уплаченные 1,55 млн грн. Следует отметить, что это уже не первый иск «Конкорда» касательно отмены штрафа. Так, 3 мая с.г. финансовое учреждение подало аналогичный иск в отношении Нацбанка. 8 мая 2018 года Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киева, исходя из правил подсудности.

Отметим, что в марте 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал банк «Конкорд» за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (671,6 млн грн) банк «Конкорд» занимал 66-е место среди 84 действовавших банков в стране.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом