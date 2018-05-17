Банк подал иск к НБУ, требуя отмены штрафа, наложенного за нарушение правил финмониторинга

Банк «Конкорд» подал иск к Национальному банку Украины с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта с.г. Иск зарегистрировал Днепропетровский окружной административный суд 14 мая 2018 года, передает UBR.ua со ссылкой на Finclub.
Сообщается, что банк «Конкорд» намерен взыскать с Национального банка Украины уплаченные 1,55 млн грн. Следует отметить, что это уже не первый иск «Конкорда» касательно отмены штрафа. Так, 3 мая с.г. финансовое учреждение подало аналогичный иск в отношении Нацбанка. 8 мая 2018 года Днепропетровский окружной админсуд передал дело в Окружной админсуд Киева, исходя из правил подсудности.
Отметим, что в марте 2018 года Национальный банк Украины оштрафовал банк «Конкорд» за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру общих активов (671,6 млн грн) банк «Конкорд» занимал 66-е место среди 84 действовавших банков в стране.
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