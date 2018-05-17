Сегодня 17 мая 2018 года, 15:40

Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, сохранено

Право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц, сохранилось и после 1 мая 2018 года. Государство идет навстречу семьям, в которых прописаны совершеннолетние дети, которые уже много лет не проживают с родителями, и предлагает доходы детей не учитывать при расчете размера субсидии. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики Украины.

В таком случае житель квартиры при оформлении субсидии, в Декларации о доходах в разделе «состав семьи», должен указать родственников, которые зарегистрированы, но не живут с субсидиями получателем. В частности, надо написать: «зарегистрированы, но не проживают».

Если, например, в доме прописана совершеннолетняя замужняя дочь, то в Декларации, в разделе II, нужно отобразить и ее семью также – супруга и детей, даже если они прописаны по другому адресу.

Вместе с Декларацией надо подать заявление с просьбой рассмотреть на Комиссии вопрос о начислении субсидий на фактическое количество людей, проживающих в квартире, подчеркнув соответствующие слова. А также обязательно предоставить документ, подтверждающий факт не проживания соответствующего лица по этому адресу (справка с места работы в другом месте, справка об обучении в другом месте, о пребывании на лечении и т.п.).

На основании этого заявления Управление социальной защиты направляет в помещение этого заявителя государственного социального инспектора. Он в свою очередь составляет акт обследования материально-бытовых условий проживания. Далее в органе социальной защиты готовят представление на Комиссию. И Комиссия принимает решение: назначить субсидию, скажем, не на пять человек, а на троих.

Это решение Комиссии является обязательным к исполнению теми жилищно-коммунальными предприятиями, которые являются поставщиками услуг. То есть услуги начисляются не на пять прописанных, а на трех реальных жителей. И доходы для расчета субсидии также берутся из трех вместо пяти членов семьи.