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Сегодня 17 мая 2018 года, 15:40

Госпродпотребслужба собирает от бизнеса информацию о проблемах в сфере международной торговли

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей накануне Генеральной сессии Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) обращается к представителям бизнеса с просьбой уведомить об имеющихся проблемных вопросах в международной торговле.

Об этом сообщается на сайте Службы.

Представители украинской делегации, которые примут участие в работе Генеральной Ассамблеи МЭБ, во время двусторонних встреч смогут поднять эти вопросы перед своими международными партнерами.

Сейчас запланированы встречи представителей украинской делегации с коллегами из Ирана, Канады, Беларуси, Франции, Эстонии, Ливана, Сингапура, Литвы.

Предоставлять информацию можно по контактам, указанным на сайте.

Как известно, 19-26 мая 2018 года в Париже состоится 86-я Генеральная сессия Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).