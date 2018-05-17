Госпродпотребслужба собирает от бизнеса информацию о проблемах в сфере международной торговли

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей накануне Генеральной сессии Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) обращается к представителям бизнеса с просьбой уведомить об имеющихся проблемных вопросах в международной торговле.
Об этом сообщается на сайте Службы.
Представители украинской делегации, которые примут участие в работе Генеральной Ассамблеи МЭБ, во время двусторонних встреч смогут поднять эти вопросы перед своими международными партнерами.
Сейчас запланированы встречи представителей украинской делегации с коллегами из Ирана, Канады, Беларуси, Франции, Эстонии, Ливана, Сингапура, Литвы.
Предоставлять информацию можно по контактам, указанным на сайте.
Как известно, 19-26 мая 2018 года в Париже состоится 86-я Генеральная сессия Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ).
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: