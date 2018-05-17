Сегодня 17 мая 2018 года, 13:57

Судья КХС ВС заявил о давлении на него посредством смс и интернет-публикаций

Судья Игорь Ткач сообщает о факте вмешательства в его деятельность как судьи Верховного Суда, передает портал «Судебная власть Украины».

Как сообщает г-н Ткач, он принимал участие в рассмотрении Верховным Судом дела по кассационной жалобе ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» на постановление Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 6 сентября 2017 года, принятое по результатам рассмотрения заявления ООО «Авито» о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда от 1 июля 2015 года.

Рассмотрение дела осуществляла коллегия судей.

Судья сообщает, что в судебном заседании 25 апреля 2018 года в связи с необходимостью, возникшей Верховным Судом объявлен перерыв до 10.00 10 мая 2018.

По словам судьи, перед началом заседания, а именно в 9:29, по его личный номер мобильного телефона поступило несколько сообщений от неизвестного адресата со ссылкой на интернет-страницы со статьями под заголовками «Тяжело отказать агрессору, но еще тяжелее быть публичным», а также «Судьи нового Верховного Суда выносят судебные решения «по старинке»?», в которой анализируется судебная практика Верховного Суда по вопросу, как считает судья, в определенной степени аналогичного тому, что является предметом рассмотрения в указанном деле.

В частности, в статье суммируется, какая судебная практика является «правильной», и отмечается, что коллегия судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда «четко и последовательно» придерживается именно такой «правильной» позиции.

По другой ссылке, как сообщает судья, содержалась статья «Судьи нового Верховного Суда тоже боятся гласности?», которая тоже, по мнению судьи, касается непосредственно рассмотрения указанного дела.

В частности, в статье говорится:

«В случае принятия решения коллегией судей нового ВС в пользу банка страны-агрессора, с абсолютно противоположной правовой позицией (той же коллегии судей), в нарушение норм ХПК Украины, собственной устоявшейся правовой позиции, идеям судебной реформы и норм морали, станет очевидным, что при принятии решения судьи нового ВС, увы, руководствовались не верховенством права и другими основными принципами судопроизводства Украины, а корыстными мотивами, заставившими их пойти на сделку с совестью - сотрудничество с банком страны, напавшей на Украину»...

Третья ссылка, по сообщению судьи, касается обсуждения указанных выше статей с «негативным акцентом» на странице в сети Facebook.

По другим ссылкам содержатся выводы Общественного совета добропорядочности относительно кандидатов на должности судей Верховного Суда, входящих в коллегию.

Кроме этого, как указывает судья, в суд от периодического издания «Общественный вестник Киева» поступило ходатайство о проведении видеосъемки судебного заседания, к которому добавлена распечатка той же статьи, ссылки на которую были направлены на номер мобильного телефона судьи «Судьи нового Верховного Суда тоже боятся гласности?».

Игорь Ткач отмечает, что информация, приведенная в указанных статьях, и выводы ОСД были использованы представителем ООО «Авито» в заявлении об отводе коллегии указанных судей во время заседания 10 мая 2018 года.

Судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда считает проявлением незаконного влияния, давления и вмешательства в деятельность судьи Верховного Суда по осуществлению правосудия направления в его личный номер телефона ссылок на интернет-статьи, касающиеся рассмотрения дела, находящегося в его производстве.

Указанные сообщения внесены в Реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.